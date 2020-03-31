Пассажиров всех рейсов проверяют в томском аэропорту из-за коронавируса

В аэропорту «Богашево» проверяют температуру у пассажиров, кто прибыл рейсами из Москвы, с помощью тепловизора. Рейсы внутренних воздушных линий выполняются по расписанию, сообщает обладминистрация.

В здании аэровокзала усилен режим обработки и дезинфекции, используются все имеющиеся средства противовирусной профилактики. Концентрация дезинфицирующих средств увеличена в два раза от рекомендованной. В аэровокзале работают три рециркулятора для обеззараживания воздуха, — сообщили в обладминистрации.

Сотрудники аэропорта соблюдают масочный режим, продолжается мониторинг состояния их здоровья, включая термометрию, отметили в пресс-службе.





Для пассажиров в аэропорту и на перронных автобусах транслируются объявления о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. В зоне прилета раздают информационные памятки всем прилетевшим пассажирам, также памятки размещены в зонах терминала и автобусах.





Так, 1 апреля в Томск прибывают семь рейсов из Москвы.





Напомним, 29 марта в Томск прилетел последний чартер из Вьетнама. 237 пассажиров «боинга», прилетевших с острова в Сиамском заливе, помимо представителей служб аэропорта, встретили сотрудники Роспотребнадзора и регионального управления МВД.





С 30 марта полиция начала проверки исполнения режима после посещения стран с неблагоприятной ситуацией, связанной с заражением коронавирусной инфекцией. Томские полицейские просят сообщать о фактах нарушения карантинных ограничений по телефону «горячей линии» 8 (3822) 49-99-94, телефону дежурной части 8 (3822) 27-12-20 или по телефону 02 (для стационарных телефонов), а также 102 (для сотовых операторов).





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