Пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели
Авиапассажиры из Москвы могут попасть на двухнедельную самоизоляцию, сообщает региональный оперативный штаб.
В настоящее время органы Роспотребнадзора прорабатывают подготовку нормативного акта о самоизоляции пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы.
Предположительно, со вторника, 7 апреля, авиапассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) помещены на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов.
Рейсы внутренних воздушных линий выполняются по расписанию, сообщает обладминистрация.
В Томской области два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.
Всего на сегодня в России зарегистрировано 4731 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти, выздоровели 333 человека.
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