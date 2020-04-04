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04 апреля,
2020
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Пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Авиапассажиры из Москвы могут попасть на двухнедельную самоизоляцию, сообщает региональный оперативный штаб.

Пассажиров, прилетающих из Москвы в Томск, будут изолировать на две недели

В настоящее время  органы Роспотребнадзора прорабатывают подготовку нормативного акта о самоизоляции пассажиров, прилетающих в Томск из Москвы.


Предположительно, со  вторника, 7 апреля, авиапассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) помещены на 14 дней в обсерватор. В этой связи региональный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов. 

Рейсы внутренних воздушных линий выполняются по расписанию, сообщает обладминистрация. 


В Томской области два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 4731 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти, выздоровели 333 человека.


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