Партнер арестованного бизнесмена Левчугова сменил его на посту директора ООО «Сибаэрокрафт»

Бизнесмен Андрей Князев стал директором зарегистрированной в Новосибирске компании «Сибаэрокрафт», владеющей частным аэродромом под Томском, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Он сменил на этом посту своего бизнес-партнера, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова, арестованного по делу о взятке.

«Сибаэрокрафт» занимается разработкой, испытанием и ремонтом авиационной техники. Помимо открытого в августе 2021 года частного аэродрома компании принадлежат пять базирующихся на нем пять воздушных судов малой авиации.

Владельцами «Сибаэрокрафта» являются Андрей Князев, Владислав Левчугов и принадлежащая Монике Хаповой компания «Спар-Томск», которая управляет магазинами сети Spar в Томске. Князев и Левчугов также владеют основными долями ООО «Оазис», который занимается арендой и управлением собственным и арендованным имуществом (там обоим бизнесменам принадлежит более 40%).

Владислава Левчугова задержали 2 декабря прошлого года, его подозревают в посредничестве при попытке получения взятки. Он мог передать главе первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергею Арефьеву деньги от одного из томских предпринимателей. По информации «Честного детектива», «размер взятки для Томска приличный — по некоторым данным, можно купить 3-комнатную квартиру в центре».

Сразу после задержания Левчугова и Арефьева этапировали в Москву, а на следующий день Басманный суд отправил обоих в СИЗО. В конце января арест подозреваемым продлили на три месяца. Статья, по которой обвиняют Владислава Левчугова, подразумевает до 12 лет лишения свободы, статья Сергея Арефьева — до 15 лет лишения свободы.