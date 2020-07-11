Партия Роста выдвигает на выборы в Думу Томска 30 человек

Партия Роста выдвигает на выборы в Думу города Томска 30 человек. Накануне так решили на партийной конференции. Двое идут по двум одномандатным округам – номер 8 и 24, еще 28 человек намерены баллотироваться по партийным спискам. Первую тройку партийного списка открывают: Елена Ульянова — заместитель федерального секретаря Партии Роста, Максим Лучшев – директор «Новохима», Егор Белянко – адвокат юридической компании «Белянко и партнеры».

«Я никогда не вступала ни в какую партию. До 49 лет я прожила в Томске, здесь сейчас живут мои дети, четыре внучки, в августе я стану прабабушкой. Мне не все равно, как живет мой город. Мой регион. Моя страна, — сказала Елена Ульянова на партийной конференции.

Елена Ульянова — экс-директор телекомпании «Алиса», создатель одноименного детского шоу, затем с 2008 по 2011 — директор ГТРК-Томск. Последние годы Елена живет в Москве и занимает пост президента фонда «Равенство возможностей».

«Партия Роста» — официально зарегистрированная политическая партия, которая была создана в 2016 году на базе партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В 2018 году Борис Титов баллотировался на пост президента России и набрал 0,76% голосов избирателей.





Напомним, что выборы депутатов городской Думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.