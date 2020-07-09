Партия «Новые люди» намерена получить 20% мест в гордуме Томска
Партия «Новые люди» выдвинет 27 кандидатов по одномандатным округам и 42 человека по спискам в рамках выборов в Думу Томска. Они пройдут в сентябре 2020 года. Об этом журналистам сообщил сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков.
«Кандидаты утверждены. Они не участвовали раньше в политике. Вместе с тем мы искали людей, у которых есть достижения и успешные проекты. В ближайшее время документы поступят в избирком, он рассмотрит их, и мы начнем агитационную кампанию», — рассказал Александр Даванков.
Он отметил, что кандидаты будут разрабатывать собственные социальные проекты, которые представят в начале августа. По итогам партийного конкурса лучшие из проектов получат поддержку и будут реализованы.
Партия «Новые люди» была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Сейчас отделения партии есть в 68 российских регионах.
«Томск — это место, в котором «Новые люди» просто обязаны появиться. Это студенческий город, гнездо демократии в России. Но город немного застыл в янтаре. Таких опасных устаревших маршруток, я, например, давно не видел. Люди вынуждены в общественном транспорте расплачиваться только наличными, к «умному городу» не имеет никакого отношения», — говорит Александр Даванков.
По его словам, из-за скопившихся проблем Томск превращается в несовременный город, но такое положение дел можно изменить.
«Отсутствие нормальной инфраструктуры, проблемы с дорогами, со школами. Те же устаревшие маршрутки и трамваи. У города есть бюджет, в котором можно найти средства на обновление парка ради безопасности жителей. Наша задача — прийти в гордуму и сделать бюджет прозрачным. Рассказать всем, как выглядит распределение средств, кто и за что голосует, куда деньги направляются. Пока эта информация закрыта для основного числа томичей», — отметил Александр Даванков.
На сентябрьских выборах партия рассчитывает набрать 15-20% голосов. По словам Даванкова, «Новые люди» стремятся представить позицию тех, кого власть не слышала долгие годы. В первую очередь сотрудников частных предприятий, особенно пострадавших от ограничений из-за коронавируса.
«Безработными стали миллионы россиян, а мер поддержки бизнеса не хватает. Поэтому социальная напряженность растет. А почему так происходит? Просто во власти нет правой партии, которая подала бы свой голос. Мы хотим такой стать», — резюмировал Александр Даванков.
Выборы депутатов городской Думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 года.
По словам главы избирательной комиссии Томска Виктора Тищенко, избирательная кампания состоится в полной мере, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Основной этап сбора подписей в поддержку кандидатов начнется после 10 июля.
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