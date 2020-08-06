Партия немецких «урановых хвостов» может попасть на переработку в Красноярский край

Российские экологи заявляют о скором прибытии в страну очередной партии радиоактивных отходов с немецкого завода по обогащению урана. Есть версия, что груз может отправиться в Красноярский край на Зеленогорский ЭХЗ – предприятие госкорпорации «Росатом», занимающееся переработкой ядерных отходов, сообщает телеканал ТВК (Красноярск) .

5 августа из порта Амстердам в Россию отправилось судно «Михаил Дудин», на борту которого находятся токсичные радиоактивные отходы процесса обогащения урана (ОГФУ —обедненного гексафторида урана) – «урановые хвосты». Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на сопредседателя российской экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка.





По данным организации, ядерные отходы были транспортированы в Амстердам из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана.



Предполагается, что судно прибудет в российский порт Усть-Луга (Санкт-Петербург) 11 августа, откуда груз отправится на предприятие по обогащению урана в Новоуральске (Свердловская область). Однако некоторые эксперты предполагают, что конечной точкой маршрута урановых хвостов из Германии может стать Красноярский край.





В настоящее время завод в Зеленогорске может перерабатывать около 10 тыс. тонн радиоактивных отходов ежегодно и планирует к 2023 г. увеличить мощность производства вдвое.