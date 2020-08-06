Партия немецких «урановых хвостов» может попасть на переработку в Красноярский край
Российские экологи заявляют о скором прибытии в страну очередной партии радиоактивных отходов с немецкого завода по обогащению урана. Есть версия, что груз может отправиться в Красноярский край на Зеленогорский ЭХЗ – предприятие госкорпорации «Росатом», занимающееся переработкой ядерных отходов, сообщает телеканал ТВК (Красноярск).
5 августа из порта Амстердам в Россию отправилось судно «Михаил Дудин», на борту которого находятся токсичные радиоактивные отходы процесса обогащения урана (ОГФУ —обедненного гексафторида урана) – «урановые хвосты». Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на сопредседателя российской экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка.
По данным организации, ядерные отходы были транспортированы в Амстердам из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана.
Предполагается, что судно прибудет в российский порт Усть-Луга (Санкт-Петербург) 11 августа, откуда груз отправится на предприятие по обогащению урана в Новоуральске (Свердловская область). Однако некоторые эксперты предполагают, что конечной точкой маршрута урановых хвостов из Германии может стать Красноярский край.
В настоящее время завод в Зеленогорске может перерабатывать около 10 тыс. тонн радиоактивных отходов ежегодно и планирует к 2023 г. увеличить мощность производства вдвое.
Всего в России сейчас работают 4 предприятия по обращению с ядерными материалами, на которые с различной периодичностью они поступают из европейских стран: "Уральский электрохимический комбинат" (Новоуральск), "Ангарский электролизный химический комбинат" (Ангарск), "Электрохимический завод" (Зеленогорск), "Сибирский химический комбинат" (Северск).
Высказывалась также версия о том, что "хвосты» из Гронау могут оказаться на нашем СХК.
Всего за годы «холодной войны» и после в России уже накопилось 1,2 миллиона тонн ОГФУ. По данным экологов, лежит он там же, где и производился: в Новоуральске, Ангарске, Зеленогорске и Северске.
В Росатоме не раскрывают в какой именно регион в настоящее время отправляются ядерные отходы.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?