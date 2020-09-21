Партии распределили мандаты по спискам. Все депутаты Думы Томска седьмого созыва

По партспискам от «Единой России» прошли в городскую Думу Денис Вишняк, Мария Худякова, Татьяна Богомолова (ей достался мандат действующего депутата облдумы Ивана Пушкарева). От КПРФ в городскую Думу пришли Андрей Петров (в шестом созыве Думы был единственным депутатом от этой партии) и Роман Романов (глава списка Наталья Барышникова от места отказалась). Лидер эсеров Галина Немцева также передала мандат депутату шестого созыва Константину Ушакову. Мандат от ЛДПР передали Юрию Ворошилину, который возглавляет томское отделение партии. От «Яблока» по партспискам в Думу прошел Василий Еремин; от «Новых людей» — Максим Вдовин; от «Партии Роста» — Елена Ульянова.

Напомним, по данным избиркома, итоговая явка на прошедших выборах в Томске составила 19,39 %. Выборы признаны состоявшимися и действительными. За «Единую Россию» проголосовали 24,46 % избирателей, за КПРФ — 17,54 %, «Новых людей» — 15,02 %, ЛДПР — 14,36 %, «Справедливую Россию» — 11,19 %, «Яблоко» — 9,34 %, «Партию Роста» — 5,32 %.





Так как все партии преодолели 5-процентный барьер, каждая из них получает по мандату. Из десяти мест остается три. Из них два мандата получила «Единая Россия», один мандат — КПРФ.