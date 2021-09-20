Партия Роста требует ручного пересчета голосов на всех участках в Томской области

В Томской области сегодня произошло очевидное – невероятное. По итогам подсчета голосов на последнем участке неожиданно выяснилось, что победил не Илья Леонтьев, а все-таки Алексей Диденко. Причем этот участок не где-нибудь, а во Франции, где количество проголосовавших исчислялось буквально несколькими десятками человек. Как мог Диденко после французского голосования обойти на несколько сотен голосов Леонтьева – вопрос все-таки к областному избиркому и его договороспособному председателю Ростиславу Радзивилу. По моей информации Жириновский, который никогда не давал в обиду своих мальчиков, просто пригрозил «вторым хабаровском», если Диденко не станет депутатом. А второй хабаровск по итогам выборов сегодня никому в России не нужен. Поэтому Сергей Жвачкин был вынужден дать указание облизбиркому найти недостающие голоса для Диденко. Томичи итак нынче сомневались в честном подсчете голосов, в независимой от внешнего вмешательства работе КОИБов, но после сегодняшней внезапной победы Алексея Диденко, они будут сомневаться и в победе Диденко, и в победе Леонтьева, и в победе «Единой России». Мы все засомневались в самом главном – легитимности прошедших выборов. А это слишком большая цена за депутатский мандат для Алексея Диденко. Если ради победы или сиюминутной политической конъюнктуры власть готова пойти на откровенные махинации с голосами, то такую власть невозможно изменить с помощью демократических процедур. Это конец репутации избирательной системы в Томской области. Если с такой репутацией она пойдет на выборы губернатора в будущем году – это конец репутации еще не избранного губернатора.