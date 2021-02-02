Паршуто: Нас очень тревожит ситуация с вводом жилья в Томске

Темпы ввода жилья в областном центре снизились, в 2020 году они равнялись 34% от всего жилья в области. Этот показатель тревожит областную администрацию, рассказал на пресс-конференции замгубернатора по строительству Евгений Паршуто.

«В области мы рост показали, а ситуация в областном центре очень нас тревожит. В Томске относительно 2019 года сдано на 45 тысяч квадратных метров меньше, чем в 2019 году. То есть Томск потянул нас назад. За счет Томского района, который показал рост, где порядка 60 тысяч квадратных метров в плюс было, в общем-то задачу выполнили. Но еще раз хочу сказать, что областной центр дал 34% ввода Томской области. Просто представьте себе, 600 тысяч жителей, экономически активных, обеспеченных, желающих купить квартиры, но 34% ввода всего-навсего», — сказал Паршуто.





Он также добавил, что в Томске есть проблема с выдачей разрешений на строительство. Так, в 2020 году в области получено 19 разрешений на строительство на 140 тысяч квадратных метров жилья, при этом из них в Томске — четыре.





«Можете себе представить, огромный город с четырьмя разрешениями на строительство? В ближайшее время нам эту тенденцию нужно исправить», — добавил Паршуто.





Отметим, ранее администрация Томской области подготовила законопроект, который предусматривает передачу полномочий по градостроительству (от формирования генплана до благоустройства общественных пространств) от муниципалитетов Томска и Томского района в пользу области. Против такого решения выступили спикер и депутаты городской Думы. По мнению депутата-коммуниста Андрея Петрова, обладминистрация таким образом решила подавить кардинально «строптивость» томичей, а глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева заметила, что «отбирают полномочия у Томска и Томского района, а все остальные, не интересные застройщику районы, похоже, не трогают». Спикер Чингис Акатаев считает, что руководству городу и области пора сесть за стол переговоров, чтобы обсудить градостроительную политику, а не забирать полномочия.





Сейчас, по информации замгубернатора, в стройке по области находятся 90 многоквартирных домов или 750 тысяч квадратных метров жилья. По этим показателям область преуспевает на российском уровне. В 2021 году запланировано строительство многоквартирных домов под расселение жителей аварийного фонда. Их планируют построить в микрорайонах Солнечная Долина и Черемошники.