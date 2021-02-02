Паршуто: Нас очень тревожит ситуация с вводом жилья в Томске
Темпы ввода жилья в областном центре снизились, в 2020 году они равнялись 34% от всего жилья в области. Этот показатель тревожит областную администрацию, рассказал на пресс-конференции замгубернатора по строительству Евгений Паршуто.
«В области мы рост показали, а ситуация в областном центре очень нас тревожит. В Томске относительно 2019 года сдано на 45 тысяч квадратных метров меньше, чем в 2019 году. То есть Томск потянул нас назад. За счет Томского района, который показал рост, где порядка 60 тысяч квадратных метров в плюс было, в общем-то задачу выполнили. Но еще раз хочу сказать, что областной центр дал 34% ввода Томской области. Просто представьте себе, 600 тысяч жителей, экономически активных, обеспеченных, желающих купить квартиры, но 34% ввода всего-навсего», — сказал Паршуто.
Он также добавил, что в Томске есть проблема с выдачей разрешений на строительство. Так, в 2020 году в области получено 19 разрешений на строительство на 140 тысяч квадратных метров жилья, при этом из них в Томске — четыре.
«Можете себе представить, огромный город с четырьмя разрешениями на строительство? В ближайшее время нам эту тенденцию нужно исправить», — добавил Паршуто.
Отметим, ранее администрация Томской области подготовила законопроект, который предусматривает передачу полномочий по градостроительству (от формирования генплана до благоустройства общественных пространств) от муниципалитетов Томска и Томского района в пользу области. Против такого решения выступили спикер и депутаты городской Думы. По мнению депутата-коммуниста Андрея Петрова, обладминистрация таким образом решила подавить кардинально «строптивость» томичей, а глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева заметила, что «отбирают полномочия у Томска и Томского района, а все остальные, не интересные застройщику районы, похоже, не трогают». Спикер Чингис Акатаев считает, что руководству городу и области пора сесть за стол переговоров, чтобы обсудить градостроительную политику, а не забирать полномочия.
Сейчас, по информации замгубернатора, в стройке по области находятся 90 многоквартирных домов или 750 тысяч квадратных метров жилья. По этим показателям область преуспевает на российском уровне. В 2021 году запланировано строительство многоквартирных домов под расселение жителей аварийного фонда. Их планируют построить в микрорайонах Солнечная Долина и Черемошники.
Интересы жителей и застройщиков
Евгений Паршуто также коснулся вопроса увеличения разрешенной нормы этажности в Томске, вокруг которой шли споры в городской думе. Напомним, в конце декабря в думе Томска изменили Правила землепользования и застройки. В частности, новые правила разрешили строительство объектов высотой до 75 метров. Это решение вызвало споры среди депутатов. Ряд из них высказали опасения, что при строительстве подобных зданий могут нарушаться правила пожарной безопасности, а также могут возникнуть сложности с обустройством инфраструктуры и комфортной среды для жизни. Вопрос дополнительно обсуждался на градостроительном комитете городской думы в январе, где большинством голосов все-таки разрешили высотную застройке в районах, которые не относятся к историческому центру. Евгений Паршуто считает, что увеличение высотной застройки необходимо.
«Решение принято, я надеюсь, что обратно там уже не будет движений. Уже стоят 25-этажные дома, они уже построены сегодня, завтра будут вводиться в эксплуатацию. Как мы мы, нон грата сделаем эти проекты? Это и на Береговой проект, и Голландский проект. Все равно мы не уйдем от этого, хотя некоторые архитекторы федерального уровня, с которыми я разговаривал, они просили очень осторожно в Томске относиться к этажности. Но мы не говорим сегодня не о тех километрах исторического центра, там другие регламенты совершенно, здесь такие ограничения нанесут скорее вред, чем пользу», — сказал Парушто.
Также замгубенатора по строительству считает, что должны вернуться региональные нормативы для строительства жилья и инфраструктуры, а застройщик не обязан находить компромиссы для организации парковочных мест при сдаче многоквартирных домов. По его мнению, вопросами размещения авто могут заняться жилищно-строительные кооперативы, созданные жителями микрорайонов.
«Действовали региональные нормативы, они очень толковые были и учитывали все интересы, нужно к ним вернуться и перестать морочить голову себе, людям. Строители не должны бесплатно предоставлять земельные участки для размещения автомобилей - экономика не позволит просто. Вокруг домов не должны строиться поля огромные для размещения машин. В Солнечной долине и микрорайоне Радонежском мы это видим. Это некомфортно сегодня. Сегодня люди не готовы покупать подземные гаражи стоимостью от 500 тысяч до полутора миллионов, ну, не готовы. Сегодня машина меньше стоит, чем гараж. Поэтому речь должна пойти о резервировании места для строительства парковочных комплексов. И по мере получения людьми возможности строить, вы же помните ЖСК? Это хорошая технология строительства общего имущества. ЖСК гаражные никто не отменял, пожалуйста, принимайте решение двумя-тремя многоквартирными домами, самое главное, чтобы для этого был земельный участок для размещения и типовой проект. Но загружать сегодня строителей, что одна квартира — одно машиноместо - это очень непрофессионально», — считает Евгений Паршуто.
Читайте также:
Чингис Акатаев о передаче градостроительных полномочий в область: Мнение горожан никто слушать не будет
«Строптивость» решили подавить кардинально: область намерена отобрать у гордумы градостроительные полномочия
Депутат Елена Ульянова предлагает провести общественные слушания по «Жилью и городской среде»
Строить или нет. Депутаты обсудили строительство высотных домов в Томске
Лыко да мочало – начинай сначала: границы исторического поселения снова хотят перекроить
Томский район хочет решать, как будут застраиваться его сельские территории
Евгений Паршуто займется созданием аналога «Томскгражданпроекта»
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?