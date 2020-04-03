Парки и скверы Томска закрыты на санитарную уборку
В Томске проводится санитарная обработка территорий общественных пространств. Подрядные организации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства обрабатывают дезинфицирующими средствами скамейки, малые архитектурные формы городских парков и скверов, а также элементы спортивных и игровых комплексов. Посещение общественных пространств в период самоизоляции категорически запрещено.
Администрация Томска напоминает гражданам, что в связи с режимом всеобщей самоизоляции закрыты все городские общественные пространства: крупные детские площадки будут огорожены сигнальной лентой, также в ближайшее время на них установят предупреждающие таблички .
Напомним, на территории города находится порядка 57 общественных пространств с общей площадью территории более 1000 гектаров. Санитарная обработка будет осуществляться в первую очередь на территориях с детскими игровыми и спортивными комплексами: в Михайловской роще, в районе Авангарда, в мкр. Солнечный и Зеленые горки, в Буфф-саду, на Белом озере, в сквере Студенческих отрядов, на площади Новособорная, в Театральном сквере, на бульваре Кирова и других территориях.
Добавим, что также мэр Томска Иван Кляйн поручил коммунальным службам организовать уборку улично-дорожной сети с использованием поливомоечных машин.
«Режим всеобщей самоизоляции существенно снизил поток транспорта на дорогах. В ближайшие дни необходимо максимально отмыть город от грязи и пыли, которая скопилась за зиму. Необходимо организовать уборку всех дорог с асфальтовым покрытием, барьерных ограждений, остановок дорожных знаков и подготовиться к предстоящей дезинфекции», — сказал Кляйн.
В Томске началась влажная уборка остановочных комплексов. Также продолжается очистка прибордюрной части от зимних накоплений песка и мусора.Такие работы проводились на проспекте Ленина, Фрунзе и пр. Кирова, а также в районе Томск-1. Планируется продолжить уборку прибордюрной части на участке проспекта Ленина - от Усова до Нахимова и от Нахимова до Московского тракта, на улице Кузнецова и на Красноармейской – от Фрунзе до Кирова, а на проспекте Кирова – от улицы Дзержинского до Елизаровых.
Кроме того, в Томске продолжается мойка барьерных ограждений. Работы проводились на Коммунальном мосту и прилегающих развязках. Запланировано помыть ограждения улицы Балтийской на участке от кольца на проспекте Фрунзе включая улицу Осеннюю, а также на улице Елизаровых от Шевченко до Путепровода.По ночам поливомоечная техника начнет мыть асфальтовое покрытие главных городских магистралей.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?