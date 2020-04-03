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03 апреля,
2020
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Новости

Парки и скверы Томска закрыты на санитарную уборку

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске проводится санитарная обработка территорий общественных пространств. Подрядные организации городского департамента дорожной деятельности и благоустройства обрабатывают дезинфицирующими средствами скамейки, малые архитектурные формы городских парков и скверов, а также элементы спортивных и игровых комплексов. Посещение общественных пространств в период самоизоляции категорически запрещено.


Администрация Томска напоминает гражданам, что в связи с режимом всеобщей самоизоляции закрыты все городские общественные пространства: крупные детские площадки будут огорожены сигнальной лентой, также в ближайшее время на них установят предупреждающие таблички .


Напомним, на территории города находится порядка 57 общественных пространств с общей площадью территории более 1000 гектаров. Санитарная обработка будет осуществляться в первую очередь на территориях с детскими игровыми и спортивными комплексами: в Михайловской роще, в районе Авангарда, в мкр. Солнечный и Зеленые горки, в Буфф-саду, на Белом озере, в сквере Студенческих отрядов, на площади Новособорная, в Театральном сквере, на бульваре Кирова и других территориях.

Парки и скверы Томска закрыты на санитарную уборку

Добавим, что также мэр Томска Иван Кляйн поручил коммунальным службам организовать уборку улично-дорожной сети с использованием поливомоечных машин.

«Режим всеобщей самоизоляции существенно снизил поток транспорта на дорогах. В ближайшие дни необходимо максимально отмыть город от грязи и пыли, которая скопилась за зиму. Необходимо организовать уборку всех дорог с асфальтовым покрытием, барьерных ограждений, остановок дорожных знаков и подготовиться к предстоящей дезинфекции», — сказал Кляйн.


В Томске началась влажная уборка остановочных комплексов. Также продолжается очистка прибордюрной части от зимних накоплений песка и мусора.Такие работы проводились на проспекте Ленина, Фрунзе и пр. Кирова, а также в районе Томск-1. Планируется продолжить уборку прибордюрной части на участке проспекта Ленина - от Усова до Нахимова и от Нахимова до Московского тракта, на улице Кузнецова и на Красноармейской – от Фрунзе до Кирова, а на проспекте Кирова – от улицы Дзержинского до Елизаровых.


Кроме того, в Томске продолжается мойка барьерных ограждений. Работы проводились на Коммунальном мосту и прилегающих развязках. Запланировано помыть ограждения улицы Балтийской на участке от кольца на проспекте Фрунзе включая улицу Осеннюю, а также на улице Елизаровых от Шевченко до Путепровода.По ночам поливомоечная техника начнет мыть асфальтовое покрытие главных городских магистралей.

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