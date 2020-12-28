Парк ученых благоустроят в Томске в 2021 году

Проект будущего «Парка ученых» проходит государственную экспертизу, после чего профильный департамент администрации приступит к отбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ.





Ранее 11 646 участников рейтингового отбора проголосовали за создание общественного пространства по ул. Кащенко, 10а в мкр. Наука.





«С инициативой благоустройства «Парка ученых» выступили активисты ТОС «Наука», по их мнению, новое общественное пространство со спортивной зоной и игровыми площадками станет неотъемлемой частью микрорайона. Администрация Томска поддержала эту идею и включила проект в перечень объектов 2021 года. В целом мы продолжаем создавать для жителей томских окраин уютные парки и скверы, так, в следующем году будет реализован проект благоустройства сквера в пос. Светлом, 10-12», — отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





Проект будущего сквера разработали сотрудники ИП Чернышев М.В. Планируется, что благоустроенная площадь «Парка ученых» составит 9,3 тыс. кв. м, при этом половину территории займут зеленые насаждения. Проект будет реализован в четыре этапа, которые включают в себя ремонт существующей детской площади с безопасным покрытием и установку нового игрового комплекса, скамеек, укладку асфальта, обустройство автомобильной парковки, тротуаров, монтаж наружного освещения, устройство скейтпарка, футбольного мини-поля, сцены. Завершающим этапом благоустройства сквера станет установка информационных щитов, устройство покрытия для полосы препятствий и спортивной площадки, велопарковки и проведение озеленения.





Также в следующем году в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» в Томске будут благоустроены нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, сквер воинов-интернационалистов, сквер по ул. Вершинина, 17 у ДТДиМ, сквер памяти жертв политических репрессий по пр. Ленина, спортивные площадки по ул. Сибирской, 64/1, Березовой рощи в мкр. Каштак, пешеходные зоны по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, новый зеленый облик придадут скверу по пр. Фрунзе, 174.