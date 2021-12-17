Парк между Наукой и Зелеными горками официально получит название «Звездный»

Центр управления регионом (ЦУР) и мэрия Томска подвели итоги опроса о названии лесопарка между микрорайонами Наука и Зеленые горки. Томичи проголосовали за устоявшееся название «Звездный».

«Абсолютное большинство голосов было за лесопарк «Звёздный», а, значит, победителем становится именно это название», — сообщил ЦУР. Конкретное число голосов по вариантам в центре не назвали.

В голосовании участвовали несколько вариантов, предложенных жителями города, в том числе «Парк здоровья», «Зеленый бор», «Парк наука», «Чистый воздух науки» и «Изумрудный парк». Отдать свой голос за понравившийся вариант томичи могли на портале Госуслуг и в соцсетях.

Опрос запустили неделю назад, поскольку фактически парка под названием «Звездный» в городе не существовало — название получило распространение среди жителей из-за расположенного рядом центра водных видов спорта. В мэрии посчитали, что парк и спорткомплекс будут часто путать, что может усложнить работу последнего, поэтому предложили выбрать для парка новое название.

Напомним, лесопарк по улице Энтузиастов должны были благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда», но власти отказались от благоустройства из-за строительства дорог в микрорайоне Наука. Позже мэрия все-таки предложила подготовить новую концепцию парка и учесть мнения жителей расположенных рядом микрорайонов.