Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Парк между Наукой и Зелеными горками официально получит название «Звездный»
Новости

Парк между Наукой и Зелеными горками официально получит название «Звездный»

ТВ2 ТВ2

Центр управления регионом (ЦУР) и мэрия Томска подвели итоги опроса о названии лесопарка между микрорайонами Наука и Зеленые горки. Томичи проголосовали за устоявшееся название «Звездный».

«Абсолютное большинство голосов было за лесопарк «Звёздный», а, значит, победителем становится именно это название», — сообщил ЦУР. Конкретное число голосов по вариантам в центре не назвали. 

В голосовании участвовали несколько вариантов, предложенных жителями города, в том числе «Парк здоровья», «Зеленый бор», «Парк наука», «Чистый воздух науки» и «Изумрудный парк». Отдать свой голос за понравившийся вариант томичи могли на портале Госуслуг и в соцсетях. 

Опрос запустили неделю назад, поскольку фактически парка под названием «Звездный» в городе не существовало — название получило распространение среди жителей из-за расположенного рядом центра водных видов спорта. В мэрии посчитали, что парк и спорткомплекс будут часто путать, что может усложнить работу последнего, поэтому предложили выбрать для парка новое название. 

Напомним, лесопарк по улице Энтузиастов должны были благоустроить по нацпроекту «Жилье и городская среда», но власти отказались от благоустройства из-за строительства дорог в микрорайоне Наука. Позже мэрия все-таки предложила подготовить новую концепцию парка и учесть мнения жителей расположенных рядом микрорайонов.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.