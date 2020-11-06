Парк или дорога: создание парка «Звездный» в микрорайоне Наука отложено из-за генплана

Проектирование и строительство дорог в микрорайоне Наука вошло в муниципальный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Всего в рамках программы планируется построить порядка 30 новых объектов улично-дорожной сети.

«В предыдущей редакции генерального плана 2007 года улица Ю. Ковалева проходила через Науку, рассекая жилую застройку. Согласно новой схеме транспортной инфраструктуры, транзитная дорога с территории поселка исключена. В 2019 году жители Науки выступили с инициативой благоустройства парка «Звездный», территория которого по генплану расположена между двумя магистралями общегородского значения – ул. Ю. Ковалева и ул. Энтузиастов. Проект прошел рейтинговое голосование. Но принять окончательное решение по размещению лесопарка возможно только после выполнения проектно-сметной документации на эти объекты дорожной инфраструктуры», — уточнил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Напомним, в августе 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал строительство проспекта Юрия Ковалева. Новая дорога должна начинаться от строящейся развязки на 76-м километре железной дороги и получить выход на новую автомобильную магистраль до Тайги. А в другую сторону дорога пройдет рядом с Южными Воротами и Академгородком, а затем в виде будущего проспекта Ковалева – через Зеленые Горки и старую часть Солнечной Долины к развязке Иркутского тракта с улицей Беринга.

В 2020 году в микрорайоне Наука произошло еще одно столкновение жителей с застройщиками. Земельный участок площадью 35,5 га рядом с ТВЗ сейчас принадлежит компании ТДСК. На сегодняшний день регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности. В 2020 году компания предложила расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений.



Прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих высказались против. Но так как голосовать можно было не только очно, но и заочно, то конечный результат был за изменение действующего статуса земельного участка.





Мэр Томска Иван Кляйн, видя, что жители не одобряют эти изменения, решил не менять статус земли у Академгородка и Науки. Он предложил собрать специальную комиссию, куда войдут представители ТДСК, мэрии и инициативной группы жителей, чтобы составить совместный проект.





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