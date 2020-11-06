Парк или дорога: создание парка «Звездный» в микрорайоне Наука отложено из-за генплана
Проектирование и строительство дорог в микрорайоне Наука вошло в муниципальный проект комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Всего в рамках программы планируется построить порядка 30 новых объектов улично-дорожной сети.
В соответствии со схемой транспортной инфраструктуры генерального плана ул. Юрия Ковалева — магистральная улица общегородского значения, которая является частью малого транспортного кольца.
«В предыдущей редакции генерального плана 2007 года улица Ю. Ковалева проходила через Науку, рассекая жилую застройку. Согласно новой схеме транспортной инфраструктуры, транзитная дорога с территории поселка исключена. В 2019 году жители Науки выступили с инициативой благоустройства парка «Звездный», территория которого по генплану расположена между двумя магистралями общегородского значения – ул. Ю. Ковалева и ул. Энтузиастов. Проект прошел рейтинговое голосование. Но принять окончательное решение по размещению лесопарка возможно только после выполнения проектно-сметной документации на эти объекты дорожной инфраструктуры», — уточнил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
Напомним, в августе 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал строительство проспекта Юрия Ковалева. Новая дорога должна начинаться от строящейся развязки на 76-м километре железной дороги и получить выход на новую автомобильную магистраль до Тайги. А в другую сторону дорога пройдет рядом с Южными Воротами и Академгородком, а затем в виде будущего проспекта Ковалева – через Зеленые Горки и старую часть Солнечной Долины к развязке Иркутского тракта с улицей Беринга.
В 2020 году в микрорайоне Наука произошло еще одно столкновение жителей с застройщиками. Земельный участок площадью 35,5 га рядом с ТВЗ сейчас принадлежит компании ТДСК. На сегодняшний день регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности. В 2020 году компания предложила расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений.
Прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих высказались против. Но так как голосовать можно было не только очно, но и заочно, то конечный результат был за изменение действующего статуса земельного участка.
Мэр Томска Иван Кляйн, видя, что жители не одобряют эти изменения, решил не менять статус земли у Академгородка и Науки. Он предложил собрать специальную комиссию, куда войдут представители ТДСК, мэрии и инициативной группы жителей, чтобы составить совместный проект.
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