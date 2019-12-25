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25 декабря,
2019
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Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве

ТВ2
ТВ2
1 день назад

С 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года во всех подразделениях полиции страны проходит традиционная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В рамках этой всероссийской акции сотрудники ОМВД России по Колпашевскому району Томской области провели парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Парад полицейских Дедов Морозов и Снегурочек
Парад полицейских Дедов Морозов и Снегурочек
Фото: УМВД России по Томской области

Все было как на обычном новогоднем празднике: нарядная елка, гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка, сообщают полицейские. Вот только в роли главных героев Нового года выступили инспекторы ГИБДД. Стражи порядка приняли участие в шествии по городу и у главной елки города поздравили участников карнавала с грядущими праздниками.

Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Фото: УМВД России по Томской области

Особое внимание Дед Мороз и Снегурочка из полиции уделили дорожной безопасности, поэтому вместо обычных новогодних стихов малыши и взрослые рассказывали переодетым инспекторам ГИБДД правила дорожного движения. В качестве подарков все участники веселой акции получили красочные светоотражатели и сладкие сюрпризы.

Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве
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