Парад полицейских Дедов Морозов прошел в Колпашеве

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С 23 декабря 2019 года по 15 января 2020 года во всех подразделениях полиции страны проходит традиционная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В рамках этой всероссийской акции сотрудники ОМВД России по Колпашевскому району Томской области провели парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Фото: УМВД России по Томской области

Все было как на обычном новогоднем празднике: нарядная елка, гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка, сообщают полицейские. Вот только в роли главных героев Нового года выступили инспекторы ГИБДД. Стражи порядка приняли участие в шествии по городу и у главной елки города поздравили участников карнавала с грядущими праздниками.

Фото: УМВД России по Томской области