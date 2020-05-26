Парад Победы пройдет 24 июня

Владимир Путин объявил дату Парада Победы. Парад пройдет 24 июня. Шествие Бессмертного полка, ранее также отмененное из-за пандемии коронавируса, состоится 26 июля. Однако если врачи выступят против, то его могут перенести.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны с 9 мая на неопределенный срок. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.





Организаторы Бессмертного полка еще в апреле выступили за проведения мероприятия онлайн.





«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», – говорилось в сообщении на сайте движения





Был объявлен сбор историй, создана специальная карта. В итоге к 9 мая на сайт полка поступило больше полумиллиона историй.





Решение провести шествие Бессмертного полка в День Военно-морского флота сопредседатель Бессмертного полка Сергей Лапенков прокомментировал так:





«Наверняка, странное решение государства провести Бессмертный полк 26 июля ( хоть не 3 сентября) после парада кораблей (привет, Урюпинск, как с парадом?) поддержит немало людей. Мне интересно, они бы и Новый год 26 июля поддержали бы? А чья это история, дети? Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса(ц)», — написал он на своей странице в Фейсбуке.





По данным Роспотребнадзора, на 26 мая коронавирус диагностирован у 362 342 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 131 129 человек. Скончались от болезни 3 807 человек.





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