Парад Победы не пройдет в Томске 24 июня

Парад Победы не состоится в Томске 24 июня, сказал губернатор Томской области в ходе отчета о деятельности в 2019 году.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с 9 мая на неопределенный срок. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темпы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.



В итоге Владимир Путин назначил на 24 июня проведение Парада Победы, а 26 июля шествие Бессмертного полка.





«По указу президента парад проводится в городах-Героях, там, где есть воинские гарнизоны. В Томске воинских гарнизонов нет и никогда не было. И никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады. 24 июня в Сибирском Федеральном округе парад пройдет только в Новосибирске, потому что там есть военный гарнизон», — отметил Сергей Жвачкин.





Губернатор подчеркнул, что шествие Бессмертного Полка в Томске обязательно состоится, но пройдет тогда, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется.





«Это принципиальный вопрос. Но Бессмертный Полк пройдет тогда, когда не будет представлять опасности по заболеваемости. Поэтому проводить парад 24 июня мы не будем, я как руководитель штаба такое решение не приму», — сказал губернатор.





Позднее стало известно, что шествие состоится 26 июля.





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