Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» отменили в Томске 9 мая

«9 Мая жители области отметят главный праздник страны в своих семьях, ведь нет ни одной семьи, которую бы пощадила война, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но юбилейный Парад Победы и шествие рожденного в Томске «Бессмертного полка» мы проведем позже, вместе со всей страной, когда закончится угроза распространения коронавируса, когда здоровью ветеранов и других участников праздничного шествия ничто не будет угрожать».





В то же время губернатор поручил рабочей группе по подготовке и проведению в Томской области мероприятий, посвященных Году памяти и славы, активизировать работу.





«Не должен быть забыт ни один ветеран, ни один труженик тыла, все наши герои должны быть окружены теплом и вниманием, –подчеркнул Сергей Жвачкин. – Кроме того, мы должны представить масштабные медийные, издательские, онлайн и многие другие проекты, работа над которыми шла с начала года».





Накануне президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы. Власти Томской области разрабатывали альтернативные варианты празднования Дня Победы из-за пандемии коронавируса. Окончательное решение должно быть принято в 20 числах апреля. Однако еще в начале апреля организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса и провести акцию онлайн.





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