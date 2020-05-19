«Папа умер из-за отсутствия врачей»: в обсерваторе умер томич, вернувшийся с вахты из Якутии

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Томич Алексей Воронцев скончался в обсерваторе «Зеленый мыс», где он проходил карантин после возвращения с Чаяндинского месторождения в Якутии. Как рассказала дочь Алексея Лолита Воронцова, трагедия произошла 13 мая. Тесты на коронавирус у ее отца брали трижды, один – посмертно. Ни один тест коронавируса не обнаружил.

Фото: Из личного архива дочери Лолиты Воронцовой

«Папа вернулся с месторождения в Томск 7 мая, — рассказала ТВ2 Лолита Воронцова.— Его, как остальных, сразу поместили обсерватор. Мы так радовались тому, что он наконец-то вернулся в Томск. В обсерваторе их поселили по три человека и закрыли двери. На улицу выйти никуда нельзя, только окно открыть. Но папа никогда не жаловался на условия проживания. 13 мая он позвонил маме и сказал, что у него давит сердце. Мама сказала, чтобы он обратился к врачам. Он ответил, что хорошо, и что он потом перезвонит. В обсерваторе очень плохая связь, и потом мы звонили несколько часов, но не дозвонились. И уже вечером нам позвонила ритуальная служба и нам сказали, что папа умер. Ему было 43 года».

Лолита Воронцова рассказала, что в семье не сразу поверили, что Алексей умер. Подумали, что может быть ошиблись, потому о смерти сообщила ритуальная служба, а не руководство обсерватора и не полиция.

«Когда мы на следующий день приехали в обсерватор, к нам вышел охранник и сказал, что сейчас к нам подойдет сотрудник администрации, — рассказала Лолита. — На наши расспросы о том, что случилось, никто ответить не смог. Нам просто вынесли его вещи и все. Мы сами нашли телефон главврача, который сообщил, что врачи сделали все, что смогли. «Примите соболезнования» и все. На вопрос, почему не позвонили родственникам, ответили, что «мы не имели права брать телефон, и что контактов ваших негде не было». Но в телефоне было записано: жена, дочь, сын. Позвонили бы по месту прописки в Мельниково участковому, нас там уже все знают. А нам просто отдали вещи и все».

Дочь Алексея Воронцова рассказала, что семье удалось связаться с соседом отца по комнате, Он рассказал, что перед тем, как отцу стало плохо, тот стал метаться по комнате: то отжимать, то курить. А когда стало плохо, то медперсонал начал делать массаж сердца. Что было потом, сосед рассказать не смог, их перевели в другую комнату.

Фото: Лолита Воронцова

«Вскрытие потом показало, что у отца был инфаркт. И в справке, которую нам выдали, сказали, что ему кололи адреналин. И что дата смерти 14.40, а первую кардиограмму сделали в 13.06, когда сердце уже остановилось. Отец никогда не жаловался ни на сердце, если в обсерваторе были врачи, то он бы жил. Но там никого не было. И сейчас нет. И скорая приедет не скоро. Мы на машине и то ехали минут сорок. Если вы закрываете ковидных больных вместе, людей разных возрастов, то скорая должна дежурит постоянно».

После того, как семья разместила в соцсетях информацию про смерть Алексея Воронцова, им стали писать другие вахтовики из обсерватора. И они рассказали, что в обсерваторе нет никакого медицинского обслуживания. Им просто приносят еду и меряют каждый день температуру тепловизором. Многие не выдерживают жизни в закрытом помещении и пытаются сбежать, но их возвращают полицейские.

«Нам папу никто не вернет, но там остаются люди, которых тоже ждут их семьи. Когда в обсерваторе констатировали смерть, то даже не вызвали полицию. А ведь так по закону, человек умирает, полиция констатирует смерть, и уже связываются с родственниками. Нам никто не позвонил, ни полиция, ни администрация обсерватора. Никто из них не связался с нами. Если бы не ритуальная служба, которая как-то вышла на сестру моего отца, возможно, мы бы и не узнали ничего о его смерти. Они стали настойчиво предлагать свои услуги, говорить, что нам никто не ничего не скажет. И сразу определили список того, что необходимо с собой взять. А мы отца даже найти не сразу смогли. Его увезли в горбольницу №3, хотя он прописан не в Томске. Потом сутки делали анализ на коронавирус, уже посмертный. Он ничего не выявил. Мы вообще не понимаем, зачем его без подтвержденного коронавируса определили в обсерватор».

Фото: Лолита Воронцова

Главврач Томской районной больницы Анатолий Музеник, который и приносил семье Воронцовых соболезнования, рассказал ТВ2, что в настоящее время по поводу данного случая работают следственный комитет и прокуратура.

«Лично меня там не было, — сказал он. — Следственные действия проходят, прокуратура запросы шлет». В департаменте здравоохранения журналиста ТВ2 отправили в оперативный штаб Томской области, где попросили написать официальный запрос.



Семья намерена выяснить, почему в обсерваторе не было скорой помощи и врачей, кроме младшего медперсонала. И почему никто оперативно не смог оказать помощь человеку с инфарктом. Родственники написали заявление в прокуратуру по факту смерти Алексея Воронцова.