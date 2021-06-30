Пандемия усилила интерес томичей к спорту и ЗОЖ

Аналитики МТС Банка изучили, как популяризация здорового образа жизни, пандемия и ограничительные меры 2020 года повлияли на расходы жителей Томской области на спортивные товары и услуги. Анализ собственных данных показал, что в мае 2021 года по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на услуги спортивных клубов увеличился в 2,1 раза, а количество платежей в магазинах спорттоваров выросло на 71%. В последние годы в России активно пропагандируется здоровый образ жизни. С наступлением тепла традиционно открывается летний спортивный сезон среди спортсменов и любителей, проходят забеги и веломарафоны. Спорт и ЗОЖ становятся все более популярными и в корпоративной культуре – многие компании сотрудничают с фитнес-клубами, устраивают соревнования для клиентов и сотрудников.

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Резкому росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы. Сейчас жители области активно пошли в спортзалы, несмотря на то, что лето – традиционная пора затишья в фитнес-клубах. Как итог, в мае этого года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия. Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали фитнес-клубы – здесь количество транзакций увеличилось в 2,1 раза. На втором месте – магазины спорттоваров, где прирост составил 71%, после идут билеты на спортивные мероприятия (+69%). Средние чеки во всех категориях снизились: в фитнес-клубах на 18%, в магазинах спорттоваров на 10% и за билеты на спортивные мероприятия на 9%.

Самые спортивные – мужчины среднего возраста

Согласно исследованию МТС Банка, покупки в магазинах спорттоваров делают преимущественно мужчины – на них приходится 61% от общего числа транзакций, они также предпочитают и спортивные мероприятия – 58%. А вот фитнес-клубы женщины посещают практически наравне с сильным полом – 49% и 51% платежей соответственно. Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают томичи в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.

Методология исследования