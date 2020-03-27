«Памятник глупости»: блогер-урбанист Илья Варламов о набережной Ушайки в Томске

Известный блогер-урбанист Илья Варламов и его партнер по фонду «Городские проекты» Максим Кац приехали в Томск, чтобы познакомиться с деревянной архитекурой города, посмотреть новое общественное пространство у реки Ушайка и оценить новостройки. Илья Варламов рассказал, что мечтал посетить наш город со студенческих времен, когда ему подарили книгу «Деревянная архитектура Томска». Его впечатления от увиденного и соображения о том, как спасти уникальную деревянную архитектуру — позже. А сейчас мы приводим мнение Ильи Варламова о гранитной набережной Ушайки, которую компания Газпром подарила томичам.

— Про набережную… Новости открыл и увидел, как чиновники рассказывают, что она самая-самая в Сибири. Там больше всего гранита. Но это не имеет отношения к хорошему общественному пространству. Потому что хорошие общественные пространства можно выполнить из более дешевых материалов, они могут быть не такие помпезные, но при этом представлять гораздо большую ценность. Проблема того, что они сделали, в том, что уничтожили реку. Придете – там реки не видно. Можно пойти дальше и ее закатать окончательно. Можно в трубу убрать. Ее все равно не видно. Человек никак с ней не контактирует. Если не знаешь, что он там внизу течет, этот ручей, его толком не видно. Там высокие гранитные парапеты. Ребенок вообще не увидит – они там метр шестьдесят высотой. Только высокий взрослый человек может заметить, что где-то там внизу есть река. И, казалось бы, самая главная ценность, которая есть, в виде реки – она никак не используется. Сделали только один спуск, тоже весьма сомнительный. Спускаешься, как в гранитном тоннеле, туда, чтобы там внизу увидеть реку, покормить уточек.

Самая главная ценность – контакта с водой – совершенно никак не реализована. Видно, что из всех этих денег – миллиарда или больше – не нашли несколько сотен тысяч на зарплату архитектора. В итоге получился памятник граниту.

— Сложно обсуждать, потому что нечего обсуждать. Там нечего делать. Есть один амфитеатр. Нет ни одной лавочки. Ни одного уютного места. Чтобы просто посидеть. Как общественное пространство это совершенно не работает. Куча бесполезного гранита, и все.





Большинство людей, когда это видят, начинают рассуждать, что раньше было хуже, а сейчас хоть что-то сделали и на том спасибо. Но нужно понимать, что это упущенные возможности. Когда настолько неэффективно расходуются деньги, нужно понять, что на эти деньги можно было бы сделать. На этот миллиард можно было бы, к примеру, обновить трамвайную сеть. Купить нормальные трамваи. На этот миллиард можно было бы восстановить и привести в порядок сто деревянных домов. Пусть жители Томска представят, что на эти деньги можно было бы эти дома спасти. И насколько бы преобразился город. Вместо этого бездарного гранитного пятачка. Надо понимать, что, восстанавливая деревянную архитектуру, мы развиваем потенциал города. Приедет больше туристов. В итоге город будет развиваться. Это вклад в развитие города. Модернизация электротранспорта означает, что людям комфортнее будет перемещаться по городу. Это означает улучшать экологию. А эта набережная – просто закопанные деньги. Памятник глупости, который за миллиард в Томске поставили. Можно прийти и посмотреть.







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