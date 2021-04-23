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23 апреля,
2021
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Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Неизвестные разгромили памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Поросино Томского района.

Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе

«Полиция уже начала поиски неизвестных, которые это сделали. Надеюсь, что в ближайшее время их найдут, и они понесут заслуженное наказание. Безусловно, сейчас в кратчайшие сроки мы восстановим памятник. Совсем скоро 9 мая – святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков – бесчеловечно!», — прокомментировал ситуацию глава Томского района Александр Терещенко.

Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе
Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе
Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе
Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе

Первый памятник погибшим в Великой Отечественной войне был установлен в 1962 году в центре деревни Поросино. Памятник был сделан из кирпича, в виде усеченного конуса со звездой наверху. С четырех сторон к нему были прикреплены металлические плиты с фамилиями, именами и отчествами погибших односельчан.


К 60-летию  Победы на месте старого памятника был установлен новый мраморный памятник. 

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