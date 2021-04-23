Памятник героям Великой Отечественной войны разгромили в Томском районе

«Полиция уже начала поиски неизвестных, которые это сделали. Надеюсь, что в ближайшее время их найдут, и они понесут заслуженное наказание. Безусловно, сейчас в кратчайшие сроки мы восстановим памятник. Совсем скоро 9 мая – святой праздник для всех. Каждая семья помнит и чтит память о своем герое. Сотворить такое за две недели до дня Великой Победы наших предков – бесчеловечно!», — прокомментировал ситуацию глава Томского района Александр Терещенко.

Первый памятник погибшим в Великой Отечественной войне был установлен в 1962 году в центре деревни Поросино. Памятник был сделан из кирпича, в виде усеченного конуса со звездой наверху. С четырех сторон к нему были прикреплены металлические плиты с фамилиями, именами и отчествами погибших односельчан.







К 60-летию Победы на месте старого памятника был установлен новый мраморный памятник.

