Памфилова: общедоступных трансляций с избирательных участков больше не будет

Центризбирком не планирует больше организовывать общедоступные трансляции с избирательных участков. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова рассказала на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества.

«Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем, не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак», — цитирует Памфилову ТАСС.

На прошедших в сентябре выборах в Госдуму и региональный парламенты онайлн-трансляции с участков были доступны только для избиркомов, партий и кандидатов-одномандатников через служебный портал ЦИК. Также за выборами можно было следить в режиме реального времени в центрах наблюдения при общественных палатах регионов. Центризбирком объяснил это нехваткой средств для организации массовой трансляции в течение трех дней.