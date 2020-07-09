Памфилова: единый день голосования в сентябре может растянуться на 2-3 дня

ЦИК России рассматривает возможность провести единый день голосования 13 сентября с учетом опыта, полученного во время голосования по поправкам в Конституцию. Таким образом, избиратели смогут голосовать в течение 2-3 дней. Об этом на заседании объявила глава ЦИК Элла Памфилова.



«Мы обсуждаем вопрос о том, возможно ли провести голосование в сентябре не в один день, а еще в 1-2 предшествующих дня, чтобы позволить людям выбрать более удобное время и не создавать на участках скопление людей», — сказала она.



Как отмечает Памфилова, предложение об увеличении сроков голосования «поддержали люди», что «подтверждается итогами голосования» [по поправкам в Конституцию]. При этом в интервью «РИА Новости» глава ЦИК заявила, что «семидневного марафона не предполагается, так как для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка».



Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. КОИБы (электронные урны) и видеонаблюдение на нем использовались только в основной день голосования, 1 июля, а получить видеозаписи с участков могли только организации, направлявшие наблюдателей — по официальному запросу. Согласно данным ЦИК, поддержали поправки почти 68 % избирателей, 21 % людей проголосовали против.



Ранее распространить практику голосования в несколько дней предлагала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также мотивировала это удобством и безопасностью для избирателей в период пандемии коронавируса.



В Томске 13 сентября будут выбирать депутатов городской Думы. Также в этот день пройдут выборы депутатов в Северске, Кедровом, Стрежевом и 16 районах области. Кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов должны начаться после 10 июля. До 10 июля в регионе действует режим самоизоляции.