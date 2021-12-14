Центр памяти раскулаченных в Палочке стал лауреатом премии «Гражданская инициатива»

Создатели Центра памяти раскулаченных в томской Палочке стали лауреатами национальной премии «Гражданская инициатива». Девятая торжественная церемония вручения наград проходила 13 декабря 2021 года в Москве. В прошлом году из-за пандемии подобная церемония не проводилась, поэтому в этот раз чествовали лауреатов сразу за два года.

Для справки: «Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году, — пишут учредители премии на своем сайте. — Ее задача — поиск неизвестных героев современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное».

В 2020 и 2021 годах «неизвестных героев» искали в 11 номинациях. На участие в номинации «Память», в которой общественницы из Палочки Ирина Янченко и Гульнара Корягина представили свой проект мемориального комплекса «Центр памяти раскулаченных», было подано 510 заявок. В том числе: проекты Бердского историко-художественного музея, поискового отряда «Патриот» из Томска, досугового центра для пожилых из Краснодара, «Книга памяти жертв политических репрессий» Курганской области и так далее.

Фото: Автор:

В итоге, дипломы лауреатов «Гражданской инициативы» в номинации «Память» достались сразу двум проектам. Книге памяти «Алмазная россыпь слез» и ее создательнице Людмиле Базаровой из села Лесниково Курганской области, а также Центру памяти раскулаченных из томского села Палочка.

«Это так здорово, когда находят могилы погибших, — сказала объявлявшая лауреатов народная артистка Лариса Лужина. — Шесть лет назад я нашла могилу своего папы на Пискаревском кладбище. И я почувствовала такое облегчение, такое счастье, такую радость... Как хорошо, когда человек может прийти к могиле родного человека... Поговорить с ним, пообщаться. Конечно, это страшно облегчает сердечную боль».

Автор: кадр из прямой трансляции церемонии награждения премии "Гражданская инициатива" Автор: кадр из прямой трансляции церемонии награждения премии "Гражданская инициатива"

Ирина Янченко, в свою очередь, со сцены отметила:

«Я очень волнуюсь, дело в том, что на федеральном уровне нас заметили, а регион и местные власти нас не видят. Вообще. Память не нужна никому. Так получается...».

Всего из Томска в финал премии вышли около 30 гражданских инициатив. В четырех номинациях из 11 лауреатами стали томичи.

«Ко мне потом, после награждения подходили люди и говорили: как здорово, что вы сказали, что на региональном уровне нас не видят, — рассказала по телефону ТВ2 Ирина Янченко. — Таких много — и проектов и людей, которых не замечают. В этот раз в Томск везем четыре награды. Это очень круто».