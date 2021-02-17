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17 февраля,
2021
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Паллиативное отделение откроется для подопечных Тунгусовского детского интерната

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Для 19 воспитанников Тунгусовского детского дома-интерната, нуждающихся в паллиативной помощи, будет открыто отделение в томском центре помощи детям «Росток». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Паллиативное отделение откроется для подопечных Тунгусовского детского интерната

Паллиативных детей из села Тунгусово перевезут в Томск. Здесь они будут находиться под наблюдением специалистов детской больницы № 1 Томска, где уже имеется паллиативное отделение. Также их смогут чаще навещать родственники.


«Губернатор выделил 8,4 миллиона рублей на капитальный ремонт помещений в детском центре «Росток». Здесь будет отремонтирована автоматическая пожарная сигнализация, установлено аварийное освещение, оборудованы дополнительные эвакуационные выходы. После ремонта помещения и покупки мебели здесь разместятся маленькие пациенты», — приводит пресс-служба слова замгубернатора по социальной политике Ивана Деева.

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