«Пачка для собачки»: Томичи могут помочь приюту для бездомных животных в отделениях Почты России

С 15 по 29 ноября 2021 Почта России проводит акцию «Пачка для собачки». В рамках акции жители Томска и Томского района могут пожертвовать любое количество пачек с крупой (овсяные хлопья, пшено, рис или гречка) в адрес приюта для бездомных животных «Добрые руки» в д. Новомихайловка Томского района.

Акция «Пачка для собачки» продлится две недели. Томичи могут прийти в любое почтовое отделение региона и передать оператору связи одну или сразу несколько пачек с крупой. Все собранные пачки 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, Почта доставит в приют.

Сегодня в приюте «Добрые руки» более 220 питомцев. Ежедневная потребность питомцев приюта в летний период – около 60 кг каши, сваренной из овсяной крупы, пшена, риса или гречки. С наступлением прохладной погоды требуется порядка 80 кг в день, а когда на улице установятся морозы – 120 кг. А это более 130 пачек с овсяными хлопьями, весом 0,9 кг. Чтобы обеспечить приют кормом хотя бы на месяц потребуется собрать 4 000 пачек с крупой.

«Проблема бездомных животных стоит очень остро в нашем регионе, и работа приюта «Добрые руки» направлена на её решение. Но справиться в одиночку мы не в силах. К счастью, к нам на помощь приходят такие компании, как Почта России и просто неравнодушные люди, которые глубоко убеждены, что не только собака – это друг человека, но и человек собаке друг», — рассказала руководитель приюта для бездомных животных «Добрые руки» Вера Зыкова.

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии, в России живёт более полумиллиона бездомных животных. Действующие по всей стране приюты (а их около 460, чуть более 10 из них находятся в Томской области), способны взять на содержание лишь около 100 000 бездомных четвероногих.