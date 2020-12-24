Пациентов в травматологии ОКБ стало в 1,5-3 раза больше

Количество пациентов в отделениях травматологии и нейрохирургии томской ОКБ выросло в последние два месяца, сообщает облздрав. Это связано с тем, что Больницу скорой помощи, где ранее принимали нейрохирурги, перепрофилировали под ковидный госпиталь.

В департаменте отметили, что травматологическое и нейрохирургическое отделения областной больницы сейчас стали единственными в регионе в своем профиле, при этом в них выросло число пациентов и экстренных операций.





«Количество пациентов в отделении нейрохирургии увеличилось более чем в 1,5 раза. Несомненно, возросло число больных с тяжелой черепно-мозговой и сочетанной травмой. Количество пациентов с дегенеративным поражением позвоночника, онкологическими заболеваниями центральной и периферической нервной системы остается стабильным. В среднем ежедневно 50-60 человек проходят лечение в отделении», — рассказал завотделением нейрохирургии Александр Чириков.





Он добавил, что в приемном отделении количество пациентов увеличилось в три-четыре раза, чтобы успевать принимать пациентов, там ежедневно дежурят три врача-нейрохирурга.





Отделение травматологии в ОКБ теперь занимает три этажа больницы, а общее число коек увеличили до 81.





«Примерно в три раза увеличилось количество пациентов. Ежедневно госпитализируются пять-шесть человек, иногда до 10. Сейчас у нас меньше 60 больных нет в отделении. Операционная работает круглосуточно, операции идут с утра и до позднего вечера. Стараемся оперировать в первые сутки тех, кто поступает по скорой помощи», — отметил завотделением, врач-травматолог-ортопед Олег Гальцов.





Чаще всего, по его словам, пациенты поступают с травмами шейки бедра, переломами лодыжек, лучевых костей и другими скелетными травмами. А частой причиной травм становится падение из-за гололеда.





«Жителям Томской области в зимний период я советую быть предельно внимательными и аккуратными. Особенно это касается пожилых людей. В гололед постарайтесь меньше выходить на улицу, выбирайте более безопасный путь. При выходе из автобуса или троллейбуса держитесь за поручни. Зимой надевайте нескользкую, устойчивую обувь, лучше с резиновой или рифленой подошвой. Если вы все-таки упали или ушиблись, обращайтесь в ближайший травмпункт либо вызывайте скорую медицинскую помощь», — посоветовал врач.





Также завотделением нейрохиругии Александр Чириков посоветовал томичам вести более размеренный образ жизни и намеренно не провоцировать получение черепно-мозговых травм, например, воздержаться от драк.



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