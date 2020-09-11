Пациент клиники СибГМУ после операции проснулся со сломанной ключицей

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Роман Попков лег на плановую операцию в урологическое отделение клиники СибГМУ 8 сентября. Проснулся Роман с переломом ключицы и ссадиной на лице. Вчера пациента прооперировали уже в травматологическом отделении городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Внепланово.

– Я проснулся от того, что медсестра мне обрабатывала ссадину на лице, – вспоминает Роман пробуждение после операции в СибГМУ. – Этой ссадины до операции не было. Медсестра говорила: «сейчас, потерпи немножечко», «но как же так?» и что-то подобное. Я был после наркоза и многие моменты еще не улавливал. Боли в ключице тогда я еще толком не чувствовал... Спустя какое-то время решил перевернуться на левый бок и почувствовал сильную боль. Ничего не мог понять. Включил фронтальную камеру на телефоне, начал смотреть, а у меня левое плечо было деформировано и сильно отличалось от правого.

В клиниках СибГМУ Роману сделали рентген, который показал перелом. Врачи сказали, что травматологического отделения у них нет, и отправили пациента в БСМП на машине скорой помощи.



– Ко мне несколько раз подходил оперировавший меня в СибГМУ врач. Спрашивал, помню ли я, как упал. Я ответил, что проснулся уже в палате, не помню чтобы падал. Врач сказал, что тоже не знает, как все произошло, и просил, чтобы я не жаловался.

Так как я был под наркозом, рука еще не сильно болела. Я подумал, что это несерьезная травма. Когда мне уже сделали рентген повторно в БСМП, сказали, что это «оскольчатый вывихо-перелом акромиального конца ключицы» и нужна будет операция. Сегодня с утра мне ее сделали, установили пластину. Из-за нетрудоспособности я сейчас боюсь потерять свою работу...

По словам Романа, из клиник СибГМУ с ним никто не связывался. Он сам написал врачу, с которым изначально договаривался об операции. Тот извинился и сказал, что пытается выяснить, что произошло. Вечером Роману позвонил уже врач, его оперировавший, но ясности в ситуацию это не внесло.



В пресс-службе СибГМУ ТВ2 рассказали, что сейчас проводят внутреннее расследование. По словам сотрудника пресс-службы, пациента после операции отвезли в палату пробуждения в сопровождении врача-анестезиолога:

После осмотра врача-реаниматолога пациент был передан под наблюдение медсестры-анестезиста наряду еще с двумя пациентами. Пациент находился в состоянии остаточного медикаментозного сна. В процессе пробуждения у пациента развилось психомоторное возбуждение, вследствие чего определялась чрезмерная двигательная активность, пациент резко сел, попытался встать, вследствие чего произошло падение. Психомоторное возбуждение является одним из осложнений наркоза, — говорится в сообщении пресс-службы СибГМУ.