Пачка сигарет подорожает на 20 рублей, чтобы покрыть расходы бюджета из-за COVID-19

Для этого в Министерстве финансов уже подготовили проект поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 % по сравнению с текущими ставками. Документ одобрила комиссия по законопроектной деятельности, далее его должны рассмотреть на заседании правительства.

РБК отмечает, что текущей версией Налогового кодекса рост акцизов также предусматривался, но меньший. Так, ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны были вырасти, но на 4 %.





«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — объяснил изданию представитель Минфина. Он добавил, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.





По мнению Василия Груздева, эксперта офиса Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour), так как акциз — основной фактор в формировании цены сигарет, предложенное повышение ставок приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — до 140 рублей. Такое увеличение ставок значит рост розничных цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку. С ним согласен и руководитель по связям с госорганами компании British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike) Олег Барвин. При этом повышение окажется более ощутимым для потребителей недорогих сигарет: доля налога в стоимости недорогой пачки в полтора раза выше, чем в стоимости сигарет премиального сегмента.





Отмечается, что нынешнее планируемое повышение ставки акциза — самое большое за всю историю табачной отрасли в России. В целом за последние десять лет, с 2010 по 2020 год, минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 рублей до 120 рублей.





Отметим, начать дискуссию о повышении акциза на табачные изделия предлагала в августе 2020 года главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Она аргументировала это тем, что налоговые меры в борьбе с курением по данным ВОЗ — самые эффективные. Так, из-за повышения акцизов с 2009 года потребление табака среди населения России сократилось с 39 % до 28 %.





Однако производители не согласны со статистикой, которой оперирует Минздрав. Они утверждают, что при повышении стоимости легального табака население начинает потреблять более дешевый нелегальный, который широко представлен на рынке. При этом, по мнению представителей табачных компаний, потери федерального бюджета из-за нелегального рынка в этом году могут составить 100 млрд рублей. Если поправки будут приняты, бюджет вместо дополнительных доходов может недополучить более 270 млрд рублей, оценивает Барвин из British American Tobacco.









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