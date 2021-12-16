Паблик «Город не бесит» предлагает обсудить риски строительства кампуса на левом берегу Томи

Проект «Город не бесит», девиз которого «Мотивируем делать город лучше», приглашает томичей хотя бы между собой обсудить возможные риски строительства кампуса на левом берегу. Губернатор Сергей Жвачкин представил проект кампуса стоимостью в 30 млрд рублей главе правительства Михаилу Мишустину, на стратсессии ВЭБ.РФ, провел пресс-конференцию в ТАСС в Москве.
Однако в самом Томске проект студенческого городка на левом берегу был не представлен не только общественности, но и даже депутатам городского и областного парламентов.
Проект «Город не бесит» решил взять на себя роль модератора и обсудить, почему строительство кампуса не в черте города - это плохая идея.
По мнению авторов проекта «Город не бесит», Томск сам по себе уже является своеобразным городом-кампусом. В нем находятся 9 вузов, 15 НИИ, особая экономическая зона (ОЭЗ) и 6 бизнес-инкубаторов. Этот факт является мощнейшим подспорьем в том, чтобы рассматривать сам город в качестве основного места для строительства кампуса.
Современный кампус стремится быть открытым, он может стать частью города. Ему выгодно эффективно использовать уже готовую инфраструктуру города: кофейни, тепловые, водопроводные сети, электроэнергию, клубы, «третьи места» (места, где мы проводим свое свободное от дома и работы время), лофты, кинотеатры, парки, скверы и т.д. С другой стороны, свою инфраструктруру, созданную под себя сам кампус так же может передавать городу, предоставлять в пользование. Происходит взаимное обогащение и усиление города во всех его аспектах.
Риски строительства кампуса за городом по версии проекта «Город не бесит»:
— Проект может быть не завершен в полной мере . Федерация финансирует только часть проекта. Недостающие средства должен искать губернатор Сергей Жвачкин. 100% гарантий, что кампус будет профинансирован комплексно на данный момент нет. Может получиться так же, как с левобережной дорогой - федерация дала два миллиарда рублей, а область и город не смогли найти недостающие 700 млн рублей, чтобы завершить проект. Есть большой риск получить «недострой».
— Потеря лица города. Студенты Томска являются частью города, его наполнением и тканью, фактурой. Есть риск потери идентичности города, которая определяется молодежью в том числе. Высшее образование является мощным стимулом для притока образованного населения в город. У Томска есть невероятный шанс эту часть населения задержать у себя. Для этого нужно, чтобы люди были интегрированы не в кампус, а в город, нужно зацепить их за город.
— Транспортная логистика. У Томска сейчас есть один мост. Он уже невероятно перегружен. Микрорайон Северный Парк уже «кричит» о том, что есть огромные проблемы с движением. Сейчас строится район «Северный парк 2». Как «10 000 студентов» будет въезжать в город и выезжать? На чём?
Если у вас есть свое мнение по поводу строительства кампуса на левом берегу Томи, то его можно высказать в комментариях в инстаграме проекта «Город не бесит».
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