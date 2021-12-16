Паблик «Город не бесит» предлагает обсудить риски строительства кампуса на левом берегу Томи

Проект «Город не бесит», девиз которого «Мотивируем делать город лучше», приглашает томичей хотя бы между собой обсудить возможные риски строительства кампуса на левом берегу. Губернатор Сергей Жвачкин представил проект кампуса стоимостью в 30 млрд рублей главе правительства Михаилу Мишустину, на стратсессии ВЭБ.РФ, провел пресс-конференцию в ТАСС в Москве. Однако в самом Томске проект студенческого городка на левом берегу был не представлен не только общественности, но и даже депутатам городского и областного парламентов. Проект «Город не бесит» решил взять на себя роль модератора и обсудить, почему строительство кампуса не в черте города - это плохая идея.

По мнению авторов проекта «Город не бесит», Томск сам по себе уже является своеобразным городом-кампусом. В нем находятся 9 вузов, 15 НИИ, особая экономическая зона (ОЭЗ) и 6 бизнес-инкубаторов. Этот факт является мощнейшим подспорьем в том, чтобы рассматривать сам город в качестве основного места для строительства кампуса.

Современный кампус стремится быть открытым, он может стать частью города. Ему выгодно эффективно использовать уже готовую инфраструктуру города: кофейни, тепловые, водопроводные сети, электроэнергию, клубы, «третьи места» (места, где мы проводим свое свободное от дома и работы время), лофты, кинотеатры, парки, скверы и т.д. С другой стороны, свою инфраструктруру, созданную под себя сам кампус так же может передавать городу, предоставлять в пользование. Происходит взаимное обогащение и усиление города во всех его аспектах.