Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «Ожидается ранний»: озвучили первый прогноз весеннего половодья в Томской области
Новости

«Ожидается ранний»: озвучили первый прогноз весеннего половодья в Томской области

ТВ2 ТВ2

Первый прогноз весеннего половодья озвучили в Томской области. Согласно ему, вскрытие Томи предполагается раньше срока, фиксируемого за долгие годы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным наблюдений и исследований специалистов Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр – филиала ФГБУ «Гидроспецгеология», осенью ледяной покров Томи формировался с неровностями и торосами. Опасные зажорные явления фиксировались в районе с. Казанка. Сложная ситуация также отмечалась на участках постоянного заторообразования у с. Батурино и от Басандайского острова до Боярских островов.

«По январским замерам, средняя толщина льда на Томи в пределах нормы: около 54 см. Снежный покров при этом малой мощности: до 30 см. С учетом этих факторов и теплой погоды вскрытие Томи возможно раньше средних многолетних дат», — сообщил заместитель председателя комиссии по ЧС, замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По малому уровню воды в Томи специалисты сравнивают ситуацию с 2013 годом: тогда весеннее половодье было многопиковым и растянутым, а до опасных отметок оставалось около 30 см.

Для минимизации заторных явлений в период ледохода комиссия по ЧС согласовала целесообразность пиления и подрывов льда в Томской области.

«В рамках госконтракта ледорезные работы объемом не менее 23 км проведет частный предприниматель из Томска. Где именно — будем определять коллегиально с учетом меняющихся прогнозов. Договор на ледовзрывные работы планируется подписать до конца февраля. На данный момент у нас есть только один потенциальный подрядчик: кемеровская компания «Кузбасспецвзрыв», — уточнил заместитель губернатора Игорь Толстоносов.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.