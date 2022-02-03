«Ожидается ранний»: озвучили первый прогноз весеннего половодья в Томской области

Первый прогноз весеннего половодья озвучили в Томской области. Согласно ему, вскрытие Томи предполагается раньше срока, фиксируемого за долгие годы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным наблюдений и исследований специалистов Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр – филиала ФГБУ «Гидроспецгеология», осенью ледяной покров Томи формировался с неровностями и торосами. Опасные зажорные явления фиксировались в районе с. Казанка. Сложная ситуация также отмечалась на участках постоянного заторообразования у с. Батурино и от Басандайского острова до Боярских островов.

«По январским замерам, средняя толщина льда на Томи в пределах нормы: около 54 см. Снежный покров при этом малой мощности: до 30 см. С учетом этих факторов и теплой погоды вскрытие Томи возможно раньше средних многолетних дат», — сообщил заместитель председателя комиссии по ЧС, замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По малому уровню воды в Томи специалисты сравнивают ситуацию с 2013 годом: тогда весеннее половодье было многопиковым и растянутым, а до опасных отметок оставалось около 30 см.

Для минимизации заторных явлений в период ледохода комиссия по ЧС согласовала целесообразность пиления и подрывов льда в Томской области.

«В рамках госконтракта ледорезные работы объемом не менее 23 км проведет частный предприниматель из Томска. Где именно — будем определять коллегиально с учетом меняющихся прогнозов. Договор на ледовзрывные работы планируется подписать до конца февраля. На данный момент у нас есть только один потенциальный подрядчик: кемеровская компания «Кузбасспецвзрыв», — уточнил заместитель губернатора Игорь Толстоносов.