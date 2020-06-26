Озеленять проспект Ленина будет фирма из Екатеринбурга
Екатеринбургская компания «Артеверде» займется озеленением проспекта Ленина в Томске. Об этом сообщили представители томской компании ООО «Зеленстрой» во время выездного заседания Ландшафтной комиссии, которое проходило на главном проспекте города.
Оказалось, что ООО «Артеверде» из Екатеринбурга выиграло аукцион на 33 млн рублей еще в апреле 2020 года.
Озеленение проспекта Ленина должно начаться 1 июля 2020 года. Проект озеленения был выполнен «Зеленстроем». Его силами была проведена подеревная съемка существующих зеленых насаждений по пр. Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной.
По ее результатам было установлено, что необходимо снести 71 экз. тополей, 5 экз. вязов и 5 экз. ивы в неудовлетворительном состоянии или 7,5 % существующих древесных насаждений.
С мнением «Зеленстроя» не согласился член Ландшафтной комиссии, заместитель директора экологического центра «Стриж», эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Баздырев. Он выступил против сноса тополей и посадки лип вместо них. Сегодня ландшафтная комиссия под руководством заместителя мэра Вячеслава Черноуса вместе с учеными ТГУ еще раз решила внимательно посмотреть на проект озеленения главного проспекта Ленина.
Доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники БИ ТГУ Александр Ревушкин отметил, что прошлогоднее благоустройство проспекта Ленина на участке от Лагерного сада до площади Ново-Соборной съело существенную часть газонов. И куда теперь будут высаживаться тысячи саженцев кустарников, предусмотренные в проекте, непонятно. Вызвал сомнения у профессора ТГУ и сам ассортимент кустарников. «Предполагается высадить довольно много экзотических растений, которые требуют ухода. Например, миндаль, который, как правило, у нас выпревает. В скверах и парках должен быть разнообразный ассортимент растений. А на улицах с интенсивным движением, с узким пространством газонов, он может быть ограниченным», — отметил Александр Ревушкин.
По словам специалиста лаборатории дендрологии Сибирского ботанического сада Ады Барановой, не стоит украшать центральную магистраль города дорогостоящими гортензиями и калиной бульденеж. Плохая идея использовать рулонные газоны под деревьями. «Деревья конкурируют с газоном, высушивают его. Они борются за питание и влагу. А рулонные газоны требуют еще и глубокой перекопки, которая может повредить корни деревьев», — рассказала Ада Баранова.
Профессор ТГУ Нина Москвитина пожаловалась ТВ2 на некачественную уборку газонов. «Рядом с ТГУ в прошлом году сделали газон. Купили землю, траву, потратили большие деньги. Трава проросла, но тут наступила осень и весь газон сгребли вместе с листвой».
Прислушается ли к мнению экспертов Ландшафтная комиссия, узнаем этой осенью. Представителей екатеринбургской фирмы, которая будет заниматься озеленением главной магистрали города, на выездном заседании не было. Но одна польза от этой прогулки с заместителем мэра Вячеславом Черноусом уже точно есть. Он распорядился убрать непонятно откуда взявшийся кусок забора на пересечении проспекта Ленина и улицы Тимакова.
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