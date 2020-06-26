Озеленять проспект Ленина будет фирма из Екатеринбурга

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Екатеринбургская компания «Артеверде» займется озеленением проспекта Ленина в Томске. Об этом сообщили представители томской компании ООО «Зеленстрой» во время выездного заседания Ландшафтной комиссии, которое проходило на главном проспекте города.

Фото: ТВ2

Оказалось, что ООО «Артеверде» из Екатеринбурга выиграло аукцион на 33 млн рублей еще в апреле 2020 года.

Озеленение проспекта Ленина должно начаться 1 июля 2020 года. Проект озеленения был выполнен «Зеленстроем». Его силами была проведена подеревная съемка существующих зеленых насаждений по пр. Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной. По ее результатам было установлено, что необходимо снести 71 экз. тополей, 5 экз. вязов и 5 экз. ивы в неудовлетворительном состоянии или 7,5 % существующих древесных насаждений.

С мнением «Зеленстроя» не согласился член Ландшафтной комиссии, заместитель директора экологического центра «Стриж», эксперт регионального отделения ОНФ Андрей Баздырев. Он выступил против сноса тополей и посадки лип вместо них. Сегодня ландшафтная комиссия под руководством заместителя мэра Вячеслава Черноуса вместе с учеными ТГУ еще раз решила внимательно посмотреть на проект озеленения главного проспекта Ленина.

Фото: ТВ2

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники БИ ТГУ Александр Ревушкин отметил, что прошлогоднее благоустройство проспекта Ленина на участке от Лагерного сада до площади Ново-Соборной съело существенную часть газонов. И куда теперь будут высаживаться тысячи саженцев кустарников, предусмотренные в проекте, непонятно. Вызвал сомнения у профессора ТГУ и сам ассортимент кустарников. «Предполагается высадить довольно много экзотических растений, которые требуют ухода. Например, миндаль, который, как правило, у нас выпревает. В скверах и парках должен быть разнообразный ассортимент растений. А на улицах с интенсивным движением, с узким пространством газонов, он может быть ограниченным», — отметил Александр Ревушкин.

Фото: ТВ2

По словам специалиста лаборатории дендрологии Сибирского ботанического сада Ады Барановой, не стоит украшать центральную магистраль города дорогостоящими гортензиями и калиной бульденеж. Плохая идея использовать рулонные газоны под деревьями. «Деревья конкурируют с газоном, высушивают его. Они борются за питание и влагу. А рулонные газоны требуют еще и глубокой перекопки, которая может повредить корни деревьев», — рассказала Ада Баранова.

Профессор ТГУ Нина Москвитина пожаловалась ТВ2 на некачественную уборку газонов. «Рядом с ТГУ в прошлом году сделали газон. Купили землю, траву, потратили большие деньги. Трава проросла, но тут наступила осень и весь газон сгребли вместе с листвой».

Фото: ТВ2