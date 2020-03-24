Озеленение проспекта Ленина началось с уничтожения молодых лип

Сегодня мэрия выложила на сайте проект озеленения главного проспекта Томска. «Проект разработан с учетом бережного отношения к ранее сформированному зеленому каркасу и учитывает современные потребности горожан в качественном озеленении и защите пешеходов от негативного воздействия автомобильного транспорта», — говорится в пресс-релизе администрации Томска.

А это фото бережного отношения «к ранее сформированному зеленому каркасу». Как удалось узнать ТВ2, обкорнали липы неопытные рекламщики. В мэрии сообщили, что дирекция компании признала вину и будет менять обрезанные деревья в сезон на крупномерные новые.







Все липы обрезаны по проспекту Ленина под щитами компании «Зонд-реклама». Директора этой компании Дмитрия Евгеньевича Паршуто на рабочем месте не оказалось, и ТВ2 посоветовали перезвонить завтра.





Ранее основатель компании «Зонд-реклама», а нынче главный архитектор Томской области Евгений Паршуто на встрече с горожанами говорил: «У нас есть бесконечное количество маленьких компаний, которые выигрывают лоты и потом вот так обрезают деревья. И, конечно, это нужно как можно быстрее прекращать, потому что дальнейшие последствия такой обрезки непредсказуемы».





Зато финансовые и административные последствия такой варварской обрезки известны. Их просто нет. Никаких штрафных санкций за уродование деревьев не предусмотрено. Есть только статья за снос зеленых насаждений.





Вопрос, как могла Ландшафтная комиссия в принципе разрешить обрезать молодые липы, чтобы они не не закрывали рекламные щиты, остается открытым. Запрос в мэрию отправлен.