Озеленение проспекта Ленина началось с уничтожения молодых лип
Сегодня мэрия выложила на сайте проект озеленения главного проспекта Томска. «Проект разработан с учетом бережного отношения к ранее сформированному зеленому каркасу и учитывает современные потребности горожан в качественном озеленении и защите пешеходов от негативного воздействия автомобильного транспорта», — говорится в пресс-релизе администрации Томска.
А это фото бережного отношения «к ранее сформированному зеленому каркасу». Как удалось узнать ТВ2, обкорнали липы неопытные рекламщики. В мэрии сообщили, что дирекция компании признала вину и будет менять обрезанные деревья в сезон на крупномерные новые.
Все липы обрезаны по проспекту Ленина под щитами компании «Зонд-реклама». Директора этой компании Дмитрия Евгеньевича Паршуто на рабочем месте не оказалось, и ТВ2 посоветовали перезвонить завтра.
Ранее основатель компании «Зонд-реклама», а нынче главный архитектор Томской области Евгений Паршуто на встрече с горожанами говорил: «У нас есть бесконечное количество маленьких компаний, которые выигрывают лоты и потом вот так обрезают деревья. И, конечно, это нужно как можно быстрее прекращать, потому что дальнейшие последствия такой обрезки непредсказуемы».
Зато финансовые и административные последствия такой варварской обрезки известны. Их просто нет. Никаких штрафных санкций за уродование деревьев не предусмотрено. Есть только статья за снос зеленых насаждений.
Вопрос, как могла Ландшафтная комиссия в принципе разрешить обрезать молодые липы, чтобы они не не закрывали рекламные щиты, остается открытым. Запрос в мэрию отправлен.
Что же касается озеленения проспекта Ленина, то в планах компании ООО «Зеленстрой», которая будет этим заниматься, снос 81 дерева. «Силами специалистов-дендрологов ООО «Зеленстрой» была проведена подеревная съемка существующих зеленых насаждений по пр. Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной, — сообщается на сайте мэрии. — По результатам которой установлено, что на участке озеленения общей площадью 22 226 кв. м газон занимает площадь 21 703 кв. м, цветники – 482 кв. м, а также произрастает 1068 экз. древесных насаждений и 1920 п.м. живой изгороди из сирени и пузыреплодника калинолистного. Осенью 2019 года за счет муниципального контракта было восстановлено 2860 экз. кустарников в живых изгородях.
Проектом предлагается к сносу 71 экз. тополей, 5 экз. вязов и 5 экз. ивы в неудовлетворительном состоянии, или 7,5 % существующих древесных насаждений.
Фото деревьев, подлежащих сносу, в плане «Зеленстроя» не прилагаются. Посмотреть деревья, отмеченные на карте, можно здесь.
Восстановление газонов запланировано на площади 21 400 кв. м с использованием рулонной дернины. Узкие газонные полосы вдоль территории ТГУ предлагается заменить на покрытие из низких кустарников в связи с тем, что существующие условия произрастания (низкая освещенность, активное использование питательных веществ и влаги молодыми посадками липы) не позволяют сформировать плотное газонное покрытие. Низкие кустарники, такие как смородина золотистая или альпийская, приспособлены к произрастанию под пологом.
С учетом сформированной структуры деревьев в качестве основной породы для озеленения пр. Ленина нужно посадить 185 саженцев липы, что составит 17 % от общего количества деревьев. С учетом уничтоженных рекламщиками деревьев или нет, в пресс-релизе не уточняется.
Специалисты мэрии отмечают, что принятое ранее решение о замене основной породы с тополя на липу уже благоприятно повлияло на зеленый каркас улиц Томска – деревья дают хороший ежегодный прирост около 50 см за сезон.
В связи с повышением автомобилизации населения более актуальным становится вопрос создания комфортных условий для пешеходов, их защита от пыли и газа. Для этого в проект включены дополнительные посадки 616-ти высоких декоративных кустарников на газонных полосах между проезжей частью и тротуаром, которые станут дополнительным барьером между пешеходами и автомобилями. Ассортимент растений также планируется расширить за счет использования различных видов цветущих кустарников (роза морщинистая, рябинник рябинолистный, трескун амурский, дерен белый и др.).
Ознакомиться с проектом озеленения томичи могут по ссылке. Предложения и замечания можно отправлять по электронной почте: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru
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