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03 октября,
2020
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Овощи, дикоросы и мед: томичей приглашают посетить ярмарки выходного дня

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске работают ярмарки выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии. Томичам предлагают приобрести продукцию от крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворий из Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов. 

Овощи, дикоросы и мед: томичей приглашают посетить ярмарки выходного дня

В широком ассортименте для жителей города еженедельно представлены мясо птицы, молочная продукция, овощи, дикоросы, мед.

Всего в Томске будут работать ярмарки выходного дня с общим количеством более 200 торговых мест.


«В частности, традиционно пользуются спросом ярмарки выходного дня в поселке Светлый (пос.Светлый,29) , на пр. Академический, 13, ул. Набережная реки Томи, 29а и ДНТ «Авангард», а также на ул. Мокрушина, 9», — отметили в мэрии. 


С полным списком круглогодичных и сезонных сельскохозяйственных ярмарок в Томске 2020 году и их режимом работы можно ознакомиться по ссылке.


Для участия в ярмарках необходимо обратиться к специалистам отделов потребительского рынка администраций районов Томска по телефонам: 56-34-62 (Кировский район), 54-50-78 (Советский район), 90-24-36 (Октябрьский район), 51-71-24 (Ленинский район).


Пресс-служба мэрии сообщает, что участие в ярмарках бесплатное. Участники ярмарок обязаны соблюдать требования, установленные законодательством в сфере защиты прав потребителей.


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