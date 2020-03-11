Овощи, цветы и отдых в Испании подорожали в Томской области в феврале

Свежие огурцы, белокочанная капуста и чеснок сильнее всего подорожали в Томской области в феврале, сообщает Томскстат. При этом подешевели куриные яйца, апельсины и женские пальто.

По данным ведомства, цена на свежие огурцы выросла на 36,7, а белокочанная капуста подорожала на 18,9%. На 15,3% подорожал чеснок, на 14, 5% — виноград, на 13,7% увеличился ценник помидоров и на 8,7% — лимонов. Кисломолочные продукты и подсолнечное масло подорожали на 5,2% и 4,4% соответственно.





В то же время, на 6,4% подешевели куриные яйца и на 4, 9% — апельсины. Цена на бескостную свинину уменьшилась на 4.8%, а на сахар-песок — на 3, 9%.





Из непродовольственных товаров больше других в феврале подорожали свежесрезанные цветы: их цена выросла на 12,3%. Также подорожали роликовые коньки (на 5%), футболки (на 4,7%) и велосипеды для взрослых (на 4,3%). Подешевели лишь женские пальто — на 5%.

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Выросли в феврале и цены на услуги. Поездка на отдых в Испанию стала дороже на 10,3%, а сотовая связь подорожала на 6,4%. Также вырос ценник на годовую стоимость КАСКО (на 5,2%), мытье в общественной бане (на 4,2%) и изготовление съемного протеза (на 4,1%).