Овечьи шкуры и кости: томич нашел свалку на границе Калтайского заказника

Томич снял на видео свалку овечьих шкур и останков на границе Калтайского заказника. По его словам, местные жители регулярно находят мусор в заказнике близ трассы Томск-Юрга.

Мы порешали, что из местных такое количество овец держат только в Барабинке. Но у барабинцев есть места для утилизации, они бы не стали так явно в заказнике вываливать, – рассуждает Андрей. – В мешках были и неободранные, целые трупы. Думаю, живых овец везли со стороны Кемерова. По дороге сколько-то овец умерло, сколько-то ободрали. Мясо увезли в Томск, а трупы и то, что осталось, вывалили у дороги.

Андрей добавил, что он и другие местные жители регулярно находят свалки на границе и внутри Калтайского заказника. О найденном мусоре они сообщают руководству заказника или в администрацию Калтайского сельского поселения и стараются убрать его своими силами.





Замглавы Калтайского поселения Роман Титов также рассказал ТВ2, что местные жители нередко находят мусор у себя на участках или в Калтайском заказнике. Однако бороться с такими несанкционированными свалками сложно.





«Санкции за складирование мусора предусмотрены, но для этого нужно поймать нарушителей. А нарушителей поймать почти невозможно, они ведь вываливают мусор и сразу уезжают, – прокомментировал Роман Титов. – Остается только самим убирать: собственникам участка или сотрудникам заказника, если мусор находится на его территории. Эту свалку мы тоже уберем, конечно, отходы утилизируем».





Калтайский – зоологический заказник в Томском районе, создали его в 1963 году. Площадь заказника составляет 52,3 тысячи га, в нем встречается 31 вид животных и 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Томской области. ​



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