«Ответственность за все несет директор»: в чем конфликт чиновников и руководства «Интеграции»

Глава Томского района Александр Терещенко заявил, что, несмотря на сообщения в СМИ, окончательное решение об увольнении директора школы «Интеграция» Лилии Пикаловой пока не принято. При этом к руководству школы есть вопросы как у него лично, так и у прокуратуры, а также районного управления образования. Собрали все, что известно об этом конфликте, включая мнения обеих сторон.

Школа «Интеграция» в Южных воротах начала работу в сентябре 2020 года, но все еще не может выдавать собственные аттестаты выпускникам. Аккредитационную экспертизу школа должна пройти в начале этого года — окончательное решение по этому вопросу должны принять 4 апреля. Первым выпускникам, закончившим «Интеграцию» летом 2021 года, выдали аттестаты Зональненской средней школы. Директор Лилия Пикалова обвинила управление образования Томского района, являющееся учредителем школы, в нежелании помогать ей получать аккредитацию.

В конце декабря 2021 года директор школы рассказала ТВ2, что ее собираются уволить — такую попытку власти уже предпринимали в январе прошлого года, объясняя это финансовыми нарушениями. Тогда Лилию Пикалову восстановили в должности после возмущений родителей учеников, а в школе начали проверку финансово-хозяйственной деятельности. Саму проверку, продлившуюся с конца января по май, директор описала так: «Постоянные выезды без предупреждения, запросы документов. По сути 20 человек из управления образования на три месяца полностью парализовали работу учреждения».

Глава Томского района Александр Терещенко обвинил руководство школы в том, что оно никак не отреагировало на акт проверки, полученный в мае 2021 года. Директор школы рассказала, что акт по итогам проверки занимал 70 страниц, но никаких действий в ее отношении не принимали, поскольку прокуратура не нашла нарушений с ее стороны.

Тогда власти провели вторую проверку — с октября по декабрь, попытавшись на основании ее результатов вынести директору школы выговоры и уволить. На этот раз, как рассказала ТВ2 сама Пикалова, акт проверки вышел в два раза меньше объемом, но при этом частично повторял первый. Увольнение снова не состоялось, поскольку директор была на больничном. Это является одной из претензий к Пикаловой со стороны главы района: Александр Терещенко заявил, что из 250 рабочих дней 2021 года она находилась на работе только 100 дней, а остальное время была в отпуске или на больничном.

Уйдя на больничный в декабре, Пикалова назначила и.о. директора своего заместителя Елену Гуренкову, в управлении образования заявили, что она не имеет таких полномочий. Глава управления Юлия Дубовицкая поставила на это место учительницу математики Анастасию Гук, не имеющую профильного образования и опыта административной работы в школе. После этого Пикалова заявила о давлении на свою команду: ее заместителям якобы пригрозили отстранением от работы, если они будут саботировать решение Дубовицкой. Сейчас исполняющим обязанности директора «Интеграции» назначена учительница русского языка Мария Шегусова. Лилия Пикалова обратила внимание на то, что у Шегусовой также нет опыта руководства школой, к тому же ей может помешать большая педагогическая нагрузка.

Пикалова уверена, что принимать кадровые решения в автономном учреждении может только директор. Она рассказала, что собирается подать в прокуратуру и следственный комитет заявления о превышении Юлией Дубовицкой должностных полномочий.

Глава Томского района Александр Терещенко поддержал управление образования, заявив, что назначать исполняющего обязанности директора имеет право только учредитель. При этом в уставе школы сказано, что учреждение обладает административной и финансово-экономической автономией, а директор школы имеет право издавать внутренние приказы. Распределение должностных обязанностей также входит в компетенции учреждения.

Пикалова уверена, что ее увольнение вызвано конфликтом с главой районного управления образования из-за недостаточной управляемости Пикаловой как директора. «Я глубоко уважаю своих коллег, но давайте честно: в сельских школах всегда был, есть и будет кадровый голод, и у директоров там не всегда есть компетенции и соответствующее образование, позволяющие им работать на том уровне, на котором они должны. Поэтому они очень удобный инструмент в руках таких управленцев как Юлия Валерьевна — что им сказали, то они и делают, не задаваясь вопросом, правильно это или нет», — рассказала она ТВ2.

Директор добавила, что противостояние с Юлией Дубовицкой началось еще во время закупки оборудования для «Интеграции». По ее словам, начальник управления образования просила ее изменить техническое задание под конкретного поставщика, но Пикалова ответила, что ей нужно «именно это [оборудование], а не что-то другое, что есть у этих ребят».

Решение об увольнении Пикаловой с поста директора будут принимать после ее выхода с больничного. Александр Терещенко отрицает, что решение уже принято, заявляя, что «прежде чем говорить об увольнении, нужно хотя бы увидеть человека». Глава Томского района пообещал, что этот процесс будет открытым и прозрачным. По его словам, к директору «Интеграции» много вопросов не только у него, но и у прокуратуры, которая прислала в школу представление об устранении нарушений на 11 листах. О чем именно идет речь в представлении, Терещенко не сказал, заявив, что не взял документ с собой на пресс-конференцию. Он также уклонился от ответа на вопрос, подтвердились ли финансовые нарушения, о которых шла речь в январе 2021 года.

Глава областного департамента общего образования Ирина Грабцевич заявила, что не хочет давать оценки работе Пикаловой, «но в конечном результате отвественность за всю организацию деятельности учреждения несет директор». Грабцевич добавила, что неправильно, когда директор «защищает какие-то свои позиции и дает субъективные комментарии», если это задевает организацию, в которой он работает. Судя по всему, имелся в виду телеграм-канал Лилии Пикаловой, в котором она освещает в том числе свой конфликт с районным управлением образования.

Сегодня в управлении образования Томского района прошло совещание директоров школ, куда не пустили назначенного Лилией Пикаловой и.о. директора Елену Гуренкову. Пикалова заявила, что единственным вопросом на совещании был «сбор подписей против нее».

Фактически, сейчас в школе два исполняющих обязанности директора: назначенный управлением образования и самим директором, а вопрос о дальнейшей работе Пикаловой остается подвешенным. Глава Томского района Александр Терещенко признал, что «ученики стали заложниками процесса, к которому не имеют отношения», но отметил, что считает компетентным директора, назначенного районным управлением образования. А пока из-за конфликта между чиновниками из управления и Лилией Пикаловой даже родительские собрания в школе проводятся врозь: 23 декабря с родительским комитетом встретилась Лилия Пикалова, а на следующий день собрание провела глава управления образования Юлия Дубовицкая.