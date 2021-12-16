Отвечавший за горный надзор замглавы сибирского Ростехнадзора ушел в отставку

«Сербинович написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию и с 3 декабря 2021 года не является сотрудником Ростехнадзора», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы Ростехнадзора.

Сербинович работал в этой должности с 2021 года. Его уход может быть связан с трагедией на шахте «Листвяжная», в результате взрыва на которой погиб 51 человек.

Ранее увольнения сибирского руководства Ростехнадзора потребовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Такая жесткая позиция обусловлена ещё и тем, что в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская» по результатам совещания в правительстве руководителям Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было прямо указано на неудовлетворительный уровень контроля надзорной деятельности», — заявил тогда генпрокурор.

По словам Краснова, на «Листвяжной» выявили нарушения техники безопасности: работники допускались в шахты без средств индивидуальной защиты, также стало известно о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. Кроме того, генпрокурор заявил о систематическом грубом неисполнении своих полномочий сотрудниками Ростехнадзора. В частности, инспекторы ведомства сняли с контроля около 2,5 тысяч, «не выходя из кабинета».

После событий на «Листвяжной» сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина отправили в СИЗО. Они проходят в качестве обвиняемых по делу о халатности.