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Отвечавший за горный надзор замглавы сибирского Ростехнадзора ушел в отставку

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Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по государственному горному надзору Михаил Сербинович уволился из ведомства, сообщает Интерфакс .

«Сербинович написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию и с 3 декабря 2021 года не является сотрудником Ростехнадзора», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы Ростехнадзора.

Автор:  Сайт Ростехнадзора
Михаил Сербинович
Автор:  Сайт Ростехнадзора
Михаил Сербинович

Сербинович работал в этой должности с 2021 года. Его уход может быть связан с трагедией на шахте «Листвяжная», в результате взрыва на которой погиб 51 человек.

Ранее увольнения сибирского руководства Ростехнадзора потребовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Такая жесткая позиция обусловлена ещё и тем, что в 2010 году после трагедии на шахте «Распадская» по результатам совещания в правительстве руководителям Ростехнадзора, Роструда и Росприроднадзора было прямо указано на неудовлетворительный уровень контроля надзорной деятельности», — заявил тогда генпрокурор. 

По словам Краснова, на «Листвяжной» выявили нарушения техники безопасности: работники допускались в шахты без средств индивидуальной защиты, также стало известно о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. Кроме того, генпрокурор заявил о систематическом грубом неисполнении своих полномочий сотрудниками Ростехнадзора. В частности, инспекторы ведомства сняли с контроля около 2,5 тысяч, «не выходя из кабинета».

После событий на «Листвяжной» сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина отправили в СИЗО. Они проходят в качестве обвиняемых по делу о халатности.

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