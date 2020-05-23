От укусов клещей в Томской области пострадали почти 12 тысяч человек

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области уже обратилось 11 787 человек, пострадавших от клещей, в том числе 2971 ребенок, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В этом году активность клещей в 2,4 раза выше средних многолетних показателей.

С 15 по 21 мая в Томской области зарегистрировано 3586 обращений граждан с присасываниями клещей, из них 740 детей.





«Наибольшая часть обращений приходится на город Томск — 2564, в том числе 721 ребенок. Также частые обращения отмечаются в Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском, Первомайском районах и городе Стрежевом», — сообщили в ведомстве.





Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области было привито 1387 человек, в том числе 120 детей. Всего прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 29 910 человек, из них 5756 детей.





Противоклещевые обработки с начала сезона проведены на территории 944,68 га.





Напомним, томичи жаловались на очереди в пункте серопрофилактики в Межвузовской поликлинике и говорили, что вынуждены ждать приема несколько часов, а в отделении в выходные работал только один человек. Тогда обладминистрация приняла решение открыть еще один круглосуточный пункт в поликлинике № 3 на улице Профсоюзной. Но жалобы на очереди в пунктах продолжают поступать в редакцию ТВ2.





Куда обратиться за помощью при присасывании клеща, в инфографике облздрава: