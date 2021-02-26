Отставка Эльмана Юсубова: первые комментарии томских депутатов

Стало известно, что с 1 марта глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов покидает свой пост. Ранее мы писали о возможности этой отставки, и сегодня информация подтвердилась — подписано соответствующее распоряжение губернатора. Сам Юсубов рассказал ТВ2, что о причинах его отставки нужно спросить замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергея Ильиных. Публикуем первые комментарии томских депутатов.

— Сергей Евгеньевич Ильиных, похоже, не простил Юсубову того, что сделали томичи с его любимой партией "Единая Россия" прошлой осенью. Ну что же, видимо, областная власть понимает свои печальные перспективы на выборы 2021 (что в ЗГДТО, что в ГД) и решила поставить какого-то более сговорчивого и менее принципиального человека на должность председателя комиссии.

Посмотрим, конечно. Надеюсь, что и Ильиных и Жвачкин отдают себе отчёт в том, что недопуск оппозиционных кандидатов и фальсификации на избирательных участках в таком городе как Томск кончатся для них очень плохо.

— О причинах ухода главы облизбиркома мне ничего не известно. У нас никогда не было претензий к работе Эльмана Сулеймановича Юсубова, а Томск всегда отличался прозрачными электоральными процедурами.

Сам Эльман Сулейманович назвал инициаторов такого решения, не вижу необходимости повторяться. Могу лишь сказать, что за подконтрольного АТО Радзивила представители ЛДПР в облизбиркоме не проголосуют никогда.

Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева — На должности координатора Томского РО ЛДПР мне часто приходилось контактировать с Эльманом Сулеймановичем, эти контакты были связаны как со сдачей документов на регистрацию списка ЛДПР на выборах в Законодательную Думу Томской области, так и организационные вопросы по муниципальным выборам. Он всегда был справедлив и никогда не позволял совершать нарушения никакой из политических сил. В избирательном процессе он был открыт, сдержан и с одинаковым уважением относился ко всем участникам выборов.

Казалось бы, в России стало привычным, что председатели избирательных комиссий субъектов РФ «подсуживают» в пользу партии технического большинства. Эльман Сулейманович, как настоящий юрист, чтил только букву и дух Закона, а не пресмыкался перед властью! Безусловно это вызывало раздражение среди тех представителей власти, кто не привык получать отказы в своих «настоятельных просьбах».

— Конечно же в избирательных комиссиях всех уровней есть много достойных, честных и непредвзятых людей. Это были важнейшие критерии отбора в избирательные комиссии в годы председательства Э.С. Юсубова. Но среди этих людей мне сложно представить хоть одного, кто сможет также достойно нести бремя Стража избирательного процесса.

Эльман Юсубов окончил юридический факультет ТГУ в 1986 году. Кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации. Автор свыше 90 научных статей, двух монографий. К сфере научных интересов относятся Конституционное (государственное) право, государственное строительство, конституционные ценности.





В 2004 году был назначен членом Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса. 21 апреля 2008 года по предложению ЦИК РФ был избран ее председателем и затем переизбирался на эту должность еще два раза, в последний раз в 2018 году.





Последние крупные выборы в Томской области прошли в сентябре 2020 года. Тогда на выборах в городскую Думу «Единая Россия» потеряла большинство на мажоритарных округах, уступив кандидатам от оппозиции.





В сентябре 2021 года жители Томской области будут избирать представителей в областной парламент, а также в Государственную Думу.





Добавим, что наблюдатели неоднократно отмечали, что Томская область входит в число регионов с минимальным числом нарушений на выборах.

В качестве возможного кандидата на пост главы Облизбиркома наши источники называют начальника департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислава Радзивила.





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