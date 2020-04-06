Отсрочка уплаты налогов, снижение ставок аренды: как власти поддерживают томский бизнес

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции деятельность парикмахерских, салонов красоты, фитнес клубов в Томской области приостановлена до 15 апреля. Не работает еще ряд заведений сферы услуг. Владимир Путин и вовсе издал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы. Как власти региона помогают бизнесу, в материале ТВ2.

«Сейчас одна из главных задач — сохранить ситуацию на рынке труда. Пока есть шанс удержать сотрудников, люди меняют специфику работы. И чем качественней мы будем соблюдать режим карантина, тем быстрее сможем исправить ситуацию своими же руками», — отметил на пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Так в Правительстве утвердили план мероприятий для помощи пострадавшему бизнесу. Это прежде всего компании сферы туризма, бытовых услуг, транспортные предприятия. Так как план утвержден на федеральном уровне, Томская администрация решает, как помочь компаниям с заказами, оборотом денежных средств для выплаты зарплаты, ищет пути несущественного перепрофилирования той или иной отраслей.

Аренда ниже

Так в администрации рассказали, что некоторые собственники торговых центров снизили арендные ставки. Взамен они попросили регион снизить налог на имущество торговых центров.

«Экономическая ситуация прояснится,, и мы озвучим размеры снижения стоимости аренды. Предполагается, что стоимость будет снижена до 50 %», — рассказал вице-губернатор Антонов.

Помощь налоговой

Федеральная налоговая служба по поручению от правительства приостановила проверки. Однако мониторинг недобросовестного бизнеса и контроль кассовой техники продолжается.

Поддержку по уплате налогов и страховых взносов получат предприятия, работающие в сфере культуры, автоперевозок, организации досуга и развлечений, туризма, гостиничного бизнеса. Также планируется помочь деятельности аэропорта, компаниям, которые занимаются организацией питания, платного образования, бытовых услуг или оказывают физкультурно-оздоровительную деятельность.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии: 280-041 или ознакомиться с единым реестром, размещенном на официальном сайте федеральной служб

Консультации для предпринимателей

Фонд развития бизнеса также оказывает поддержку предпринимателям. По словам директора организации Ольги Лапшиной, специалисты компании консультируют по бухгалтерскому учету, работает юридическая поддержка.

Президент Томской торгово-промышленной палаты Максим Костарев отметил, что на данный момент есть разные варианты контрактных отношений, которые могут защитить агентов от штрафных санкций. Открыта горячая линия и онлайн ресурс, куда можно отправить заявку на отправления поставки за пределы России и наоборот. Если предпринимателям нужна помощь, на сайте tpprf.ru есть пакет документов который можно предоставить, и он будет рассмотрен экспертами.

Любые вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса можно задать, обратившись в центр «Мой бизнес» по телефону 901-000 .Также на сайте администрации размешены конкретные горячие линии отраслевых департаментов, где можно получить ответы на интересующие вопросы в сфере той или иной отрасли.

А что с безработными?