Отсрочка аренды и льготный кредит: как власть поддержит бизнес Томской области

Власти Томской области надеются получить из федерального бюджета 50 млн рублей. Эти деньги они направят в специально созданную микрофинансовую организацию, в которой бизнесмены смогут получить льготный займ под 6 % годовых с упрощенной процедурой получения и гибким графиком погашения. Заявку на получение такого займа также можно оформить удаленно.

«Еще один важный пункт — имущественная поддержка. Предприниматели, арендующие находящиеся в государственной собственности помещения, смогут получить отсрочку арендных платежей до конца 2020 года, — сказал вице-губернатор Андрей Антонов на заседании регионального штаба, посвященного борьбе с коронавирусом. — До 5 апреля мы завершим работу с муниципалитетами, чтобы такая же отсрочка была предоставлена субъектам МСП, арендующим муниципальные помещения».





Также предприятия региона смогут получить отсрочку по оплате коммунальных услуг: сейчас этот вопрос прорабатывается с ресурсоснабжающими организациями.





«Субъекты МСП также могут рассчитывать на налоговые льготы. По поручению главы государства предприниматели получат отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС», — пояснил заместитель губернатора.





Для микропредприятий также предусмотрена отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. На полгода вводится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве предприятий.





«Мы отслеживаем ситуацию на рынке труда, чтобы оперативно решать вопрос с трудоустройством людей, которые могут потерять работу, — сказал Андрей Антонов. — Также мы формируем перечень системообразующих и социально значимых предприятий Томской области, чтобы в режиме реального времени контролировать их финансовое состояние и при необходимости принимать соответствующие меры».





Представители субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут получить всю информацию о предлагаемых льготах и видах поддержки по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» — 901-000. За три дня на горячую линию поступило уже 221 обращение.

Колл-центр для мониторинга ситуации в туристической отрасли организован в департаменте экономики администрации Томской области (тел. 716-743, 716-745).





Для разъяснения ситуаций, когда невозможно исполнение международных договоров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в Томской торгово-промышленной палате действует горячая линия по тел. 433-130, 433-936.





Предприниматели могут также обращаться на горячие линии департамента потребительского рынка администрации региона (тел. 511-074), ситуационного центра управления ФНС по Томской области (тел. 280-041).





В Национальном государственном Томском государственном университете действует бесплатная юридическая консультация для предпринимателей (тел. 783-578).





«С 30 марта центр «Мой бизнес» переходит на удаленный режим работы с предпринимателями, — пояснил Андрей Антонов. —Онлайн доступны 23 услуги».