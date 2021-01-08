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08 января,
2021
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Отряд «Лиза Алерт» в Томске ищет пропавшего мужчину

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 53-рехлетнего томича. О местонахождении Валерия Юрина 1967 года рождения с 3 января ничего не известно.

— Рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, — описывают пропавшего волонтеры. – Был одет в темно-синий пуховик и валенки с калошами.

Отряд «Лиза Алерт» в Томске ищет пропавшего мужчину

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего или вы встречали его где-то на улице, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.

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