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Отряд «Лиза Алерт» в Томске ищет пропавшего мужчину
4 часа назад
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 53-рехлетнего томича. О местонахождении Валерия Юрина 1967 года рождения с 3 января ничего не известно.
— Рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, — описывают пропавшего волонтеры. – Был одет в темно-синий пуховик и валенки с калошами.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего или вы встречали его где-то на улице, сообщите по телефону круглосуточной горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.
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