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23 сентября,
2020
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Отремонтирован участок трассы Каргала ‑ Бакчар

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Проведена приемка дороги протяженностью 18,55 км Каргала ‑ Бакчар (45 ‑ 63,55 км) в Шегарском районе, сообщает пресс-служба обладминистрации. Специалисты подрядной организации (ООО «Сибстройцены») выполнили устройство двух слоев дорожного покрытия, укрепили обочины, установили 1774 погонных метра барьерного ограждения, 111 дорожных знаков, 412 сигнальных столбиков и нанесли дорожную разметку термопластиком.

Отремонтирован участок трассы Каргала ‑ Бакчар
Фото: bkdrf.ru

Трасса Каргала ‑ Бакчар была приведена в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Благодаря этому нацпроекту в 2020 году Томская область отремонтирует 12 объектов региональной сети общей протяженностью более 126 км. Также будут отремонтированы 11 участков улично-дорожной сети в Томске, 5 в Северске и достроен подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования комплекса мероприятий в текущем году превышает 3,4 млрд рублей.

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