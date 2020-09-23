Отремонтирован участок трассы Каргала ‑ Бакчар

Трасса Каргала ‑ Бакчар была приведена в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Благодаря этому нацпроекту в 2020 году Томская область отремонтирует 12 объектов региональной сети общей протяженностью более 126 км. Также будут отремонтированы 11 участков улично-дорожной сети в Томске, 5 в Северске и достроен подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования комплекса мероприятий в текущем году превышает 3,4 млрд рублей.