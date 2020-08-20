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20 августа,
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Отравление Навального: подробности

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Навального экстренно госпитализировали из самолета Томска-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить. ТВ2 рассказывает подробности.

Алексей Навальный в Томске
Алексей Навальный в Томске

Политика Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, пишет в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ему стало плохо самолете, когда он возвращался из Томска в Москву.


«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, – пишет Кира Ярмыш. – Самолет экстренно сел в Омске». Cейчас Алексей по прежнему находится в реанимации без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предполагают, что у политика токсикологической отравление, но токсин пока не определен. Главврач БСМП №1 Александр Мураховский, куда госпитализировали Навального, оценил состояние политика как тяжелое, передает ТАСС.


Томский Роспотребнадзор по сообщениям СМИ начал проверку в аэропорту города, сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», проверку также ведет томская транспортная полиция. Life Shot  со ссылкой на источник пишет, что Навальному диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Baza пишет, что политик в коме второй степени. «Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик.Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», – сообщает телеграм-канал.

«В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны», и увел полицейских в другую комнату», – пишет Кира Ярмыш. Также она сообщает, что врачи «явно тянут время», а их уклончивая реакция говорит об отравлении.

Bazа утверждает, что полиция опросила сотрудницу аэропорта, делавшую Навальному чай. «Девушка говорит, что Алексея не запомнила, потому что был большой поток людей. На смене было четыре человека: старшая смены, повар, бариста и уборщица. Раньше никаких жалоб на отравления в кафе не было. Полиция тем временем отсматривает камеры наблюдения», – пишет канал. 

Навальный в автобусе аэропорта
Навальный в автобусе аэропорта

Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Руководство кофейни заявляет, что сейчас идет внутренняя проверка: изучаются записи с камер видеонаблюдения и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Алексей Навальный пьет чай в кафе "Венский дворик"
Алексей Навальный пьет чай в кафе "Венский дворик"
Фото: instagram.com/djpavlin

Юристы Фонда борьбы с коррупцией подают заявление в Следственный комитет РФ по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».


«Это посягательство на жизнь общественного деятеля в чистом виде. Виновные должны быть наказаны», – пишет Команда Навального.

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