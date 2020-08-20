Отравление Навального: подробности

Политика Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, пишет в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Ему стало плохо самолете, когда он возвращался из Томска в Москву.





«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо, – пишет Кира Ярмыш. – Самолет экстренно сел в Омске». Cейчас Алексей по прежнему находится в реанимации без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предполагают, что у политика токсикологической отравление, но токсин пока не определен. Главврач БСМП №1 Александр Мураховский, куда госпитализировали Навального, оценил состояние политика как тяжелое, передает ТАСС.





Томский Роспотребнадзор по сообщениям СМИ начал проверку в аэропорту города, сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», проверку также ведет томская транспортная полиция. Life Shot со ссылкой на источник пишет, что Навальному диагностировали острое отравление неустановленным психодиcлептиком.



Baza пишет, что политик в коме второй степени. «Врачи предполагают, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик.Это вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто насильники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать», – сообщает телеграм-канал.

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«В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что «некоторые вещи конфиденциальны», и увел полицейских в другую комнату», – пишет Кира Ярмыш. Также она сообщает, что врачи «явно тянут время», а их уклончивая реакция говорит об отравлении.



Bazа утверждает, что полиция опросила сотрудницу аэропорта, делавшую Навальному чай. «Девушка говорит, что Алексея не запомнила, потому что был большой поток людей. На смене было четыре человека: старшая смены, повар, бариста и уборщица. Раньше никаких жалоб на отравления в кафе не было. Полиция тем временем отсматривает камеры наблюдения», – пишет канал.