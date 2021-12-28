«ЛизаАлерт» просит предоставить записи с видеорегистраторов для поиска пропавшей в Северске

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обращается к автомобилистам Северска, которые проезжали 24 декабря с 12 до 19 часов по северским улицам Лесной, Горького, Мира, Свердлова, Калинина, по площади Ленина и во дворах домов на этих улицах. Об этом отряд сообщил на своих страницах в социальных сетях. От автомобилистов требуются записи с камер видеорегистраторов, которые могут помочь в поиске пропавшей Бастриковой (Богдановой) Галины Петровны.

Напомним, 24 декабря 74-летняя Бастрикова (Богданова) Галина Петровна ушла из дома в Северске и до сих пор не вернулась. Приметы: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, короткие обесцвеченные волосы, голубые глаза. Была одета в светло-серую куртку с капюшоном, в черные штаны и черные полусапожки на шнурках. С собой у Галины Петровны небольшая прямоугольная черная сумочка. Возможна потеря памяти.