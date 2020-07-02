Добрые новости
02 июля,
2020
Новости

«Отрабатываем разные варианты»: Ирина Грабцевич о том, будет ли дистант у томских школьников в сентябре

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Начальник регионального департамента образования Ирина Грабцевич рассказала, что сейчас прорабатываются разные сценарии начала нового учебного года у школьников, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.


«Мы сейчас уже начинаем отрабатывать варианты начала учебного года в разных форматах, в том числе и в смешанном формате, когда для целей уменьшения одновременного пребыв детей в образовательных учреждениях могут быть применены смешанные форматы обучения. Но, мы очень хотели бы, чтобы стабилизировалась эпидситуация и мы в традиционном формате начали бы учебный год», — сказала она.


По словам Грабцевич, опыт, который приобрели образовательные учреждения с марта по июнь во время дистанционного обучения, оказался ценен для организации учебного процесса в будущем. Он будет применяться в том числе при обучении детей с инвалидностью и школьников из отдаленных районов региона.


«Очень надеемся, что в начнем учиться в традиционном формате - глаза в глаза. Школьное образование - это контактное образование и от этого мы уйти не сможем никогда», — добавила она, отвечая на вопросы журналистов о возможности постоянного дистанционного обучения.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.