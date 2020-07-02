«Отрабатываем разные варианты»: Ирина Грабцевич о том, будет ли дистант у томских школьников в сентябре

Начальник регионального департамента образования Ирина Грабцевич рассказала, что сейчас прорабатываются разные сценарии начала нового учебного года у школьников, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.





«Мы сейчас уже начинаем отрабатывать варианты начала учебного года в разных форматах, в том числе и в смешанном формате, когда для целей уменьшения одновременного пребыв детей в образовательных учреждениях могут быть применены смешанные форматы обучения. Но, мы очень хотели бы, чтобы стабилизировалась эпидситуация и мы в традиционном формате начали бы учебный год», — сказала она.





По словам Грабцевич, опыт, который приобрели образовательные учреждения с марта по июнь во время дистанционного обучения, оказался ценен для организации учебного процесса в будущем. Он будет применяться в том числе при обучении детей с инвалидностью и школьников из отдаленных районов региона.





«Очень надеемся, что в начнем учиться в традиционном формате - глаза в глаза. Школьное образование - это контактное образование и от этого мы уйти не сможем никогда», — добавила она, отвечая на вопросы журналистов о возможности постоянного дистанционного обучения.











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