Отопительный сезон стартовал в Томске. За утро понедельника почти 2 тысячи томских домов получили разрешение на включение отопления. Оставшиеся почти 1500 домов получат документы в ближайшее время. Информация об этом была представлена в департамент городского хозяйства, районные администрации и жилищные организации в понедельник утром, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Специалисты УК и ТСЖ приступили к работе на внутридомовых системах. Полный перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно в течение 3-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки. Часть домов по заявке, согласованной с большинством жителей, получила отопление заранее.

Как сообщил и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин, в первый день отопительного сезона инспекторы АО «ТомскРТС» направили разрешающие телефонограммы на подачу теплоносителя почти в 2000 домов по ул. А. Крячкова, Архитекторов, П. Нарановича, Ю. Ковалева, Энтузиастов, И. Черных, Лазарева, Герасименко, В. Болдырева, Дизайнеров, Обручева, Пушкина, Партизанской, Вокзальной, Железнодорожной, Яковлева, Мичурина, Иркутский тракт, С. Лазо, Айвазовского, Циолковского, Б. Куна, Ивановского и другие. Работа по выдаче разрешений продолжается. Александр Карпанин подчеркнул: на текущей неделе должен получить отопление весь жилой фонд Томска.

Интересующие вопросы о включении тепла в домах жители могут задать специалистам УК и ТСЖ, их контакты указаны на квитанциях об оплате комуслуг, а также по телефону городской Оперативно-дежурной службы 005.