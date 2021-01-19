«Отобрали паспорт и толкнули в автозак»: бывшую журналистку ТВ2 задержали за поддержку Навального
18 января в Санкт-Петербурге на пикете у Гостиного Двора задержали бывшую журналистку ТВ2 Веру Рябицкую. Девушка вышла с плакатом «Освободите всех и ответьте по закону». Она не успела толком даже развернуть свой плакат, как ее сразу повели в автозак. Позже в отделении полиции ей вменили обвинение в нарушении так называемой «ковидной» статьи — пункта 2 статьи 8-6-1, который отсылает к постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Вера рассказала ТВ2 о том, почему она решила выйти на митинг, обстоятельствах ее задержания и поведении полицейских.
«Вчера, помимо неправомерного действия в отношении сотрудников полиции и ФСИН в отношении вернувшегося в Россию Алексея Навального, вынесли очередной приговор в духе «Нового величия» и «Сети» московскому математику Азату Мифтахову, — говорит Вера Рябицкая. — Человеку дали шесть лет за то, что он якобы разбил окно в офисе «Единой России». Я вышла за них и за тех, кто пострадал от действия российских властей. И против самих российских властей, которые нарушают законы. На плакате у меня было написано «Освободите всех и ответьте по закону». И красный восклицательный знак в стиле «Фонда борьбы с коррупцией». Я вышла не потому, что имею отношение к команде Навального или считаю Алексея идеальным политиком. Эта моя поддержка Навального как человека, который преследуется по политическим мотивам. Также я выступаю против президента Путина и считаю позорным его поведение и поведение его сотрудников, которые не могут произнести даже фамилию «малоизвестного блогера».
Она добавила, что знала, что ее могут задержать на пикете, так как днем ранее полицейские уже задержали нескольких человек у Гостиного Двора. Всех их, как правило, обвинили потом в нарушении «ковидной» статьи.
«Полицейские приехали к Гостиному Двору за полтора часа до начала акции, выставили по периметру ОМОН и автозаки. Я и семи секунд не успела с плакатом постоять, как меня с криками «Работаем» сразу задержали полицейские и доставила в автозак. Я не сопротивлялась. Но у меня отняли паспорт, просто выдернули из рук, когда вели, и я стала возмущаться. Потому что это нарушение. И тогда один полицейский толкнул внутрь автозака. И еще забрали мой плакат. Со мной еще никогда такого не было, чтобы у меня отбирали паспорт. Я всегда просто диктовала свои паспортные данные. И я это указала потом в протоколе. Кстати, нам никому не объяснили причину задержания».
❗️Возле Гостиного двора сразу нескольких человек задержали за поднятые руки.— SOTA (@SotaVision) January 18, 2021
Видео: @sotavision. pic.twitter.com/9bjfQwzaC2
Вера добавила, что в автозаке их было около 30 человек, многие стояли. Ее задержали где-то в 18.30, а в ОВД повезли только около 20.00. При этом полицейские пытались отобрать телефон, у кого-то паспорт. Им так и не объяснили ни причину задержания, ни в какой отдел повезли. Кто-то попытался сообщить своим друзьям или сотрудникам организаций «ОВД-инфо» и «Апология протеста», куда именно их везут.
В итоге нас привезли в 33 отдел полиции, потом к нам приехала юристка из «Апологии протеста» Марина Зырьянова. Она помогла заполнять протокол. Все прошло спокойно, никто не согласился с предъявляемыми обвинениями. Я тоже не согласилась. У меня и, как я понимаю, у многих задержанных в Питере вчера, в протоколах есть эта милейшая деталь: «хлопал в ладоши в поддержку Навального». Это какой-то лютый прикол, потому что я, например, похлопать не успела: семь секунд с плакатом в руках — и под руки в автозак. Я знаю, что многих задерживали просто за то, что они снимали митинг. Еще в протоколе было написано, что нас было 70 человек, «людей, которые собрались с целью публичного мероприятия и публичного выражения осуждения задержания Навального в рамках уголовного дела». Я не согласна с обвинением, я не нарушала закон, я собиралась на мероприятие в мирных целях, соблюдая социальную дистанцию. Полицейские как раз нарушали постановления о нарушении режима самоизоляции, потому что набрали много людей в свой автозак. Я планирую пойти на митинг 23 января, надеюсь, что ничто мои планы не изменит.
Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск. В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. В итоге Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
В Томске также прошли акции в поддержку политика Алексея Навального и математика Азата Мифтахова.
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