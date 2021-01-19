«Отобрали паспорт и толкнули в автозак»: бывшую журналистку ТВ2 задержали за поддержку Навального

18 января в Санкт-Петербурге на пикете у Гостиного Двора задержали бывшую журналистку ТВ2 Веру Рябицкую. Девушка вышла с плакатом «Освободите всех и ответьте по закону». Она не успела толком даже развернуть свой плакат, как ее сразу повели в автозак. Позже в отделении полиции ей вменили обвинение в нарушении так называемой «ковидной» статьи — пункта 2 статьи 8-6-1, который отсылает к постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Вчера, помимо неправомерного действия в отношении сотрудников полиции и ФСИН в отношении вернувшегося в Россию Алексея Навального, вынесли очередной приговор в духе «Нового величия» и «Сети» московскому математику Азату Мифтахову, — говорит Вера Рябицкая. — Человеку дали шесть лет за то, что он якобы разбил окно в офисе «Единой России». Я вышла за них и за тех, кто пострадал от действия российских властей. И против самих российских властей, которые нарушают законы. На плакате у меня было написано «Освободите всех и ответьте по закону». И красный восклицательный знак в стиле «Фонда борьбы с коррупцией». Я вышла не потому, что имею отношение к команде Навального или считаю Алексея идеальным политиком. Эта моя поддержка Навального как человека, который преследуется по политическим мотивам. Также я выступаю против президента Путина и считаю позорным его поведение и поведение его сотрудников, которые не могут произнести даже фамилию «малоизвестного блогера».





Она добавила, что знала, что ее могут задержать на пикете, так как днем ранее полицейские уже задержали нескольких человек у Гостиного Двора. Всех их, как правило, обвинили потом в нарушении «ковидной» статьи.





«Полицейские приехали к Гостиному Двору за полтора часа до начала акции, выставили по периметру ОМОН и автозаки. Я и семи секунд не успела с плакатом постоять, как меня с криками «Работаем» сразу задержали полицейские и доставила в автозак. Я не сопротивлялась. Но у меня отняли паспорт, просто выдернули из рук, когда вели, и я стала возмущаться. Потому что это нарушение. И тогда один полицейский толкнул внутрь автозака. И еще забрали мой плакат. Со мной еще никогда такого не было, чтобы у меня отбирали паспорт. Я всегда просто диктовала свои паспортные данные. И я это указала потом в протоколе. Кстати, нам никому не объяснили причину задержания».