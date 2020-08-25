Отметим День кино с известными кинематографистами в Томске

С 26 по 30 августа 2020 года пройдет серия онлайн-встреч с экспертами томского проекта CAST – известными российскими кинематографистами — создателями таких фильмов, как «Я худею», «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Магия превыше всего».

CAST – это всероссийский некоммерческий кинопроект для талантливых людей «из регионов», в котором конкурсанты получают возможность принять участие во всех этапах создания игрового фильма и получить обратную связь от известных профессионалов киноиндустрии. Кинопроект CAST запущен в Томске в 2015 году. На конкурсной основе отбираются лучшие молодые актеры и сценаристы, которым предоставляется возможность работать в команде с известными российскими актерами. Так, в рамках кинопроекта CAST в декабре 2020 года в концертном зале Томского госуниверситета прошли показ фильма «Небесный суд» и творческая встреча со сценаристом и режиссером Аленой Званцовой. Ранее в рамках проекта в Томске был снят короткометражный фильм «Купон на измену» с актером Денисом Шведовым в главной роли.

Встречи с известными кинематографистами должны были продолжиться в Томске и дальше, но из-за эпидемии коронавирусной инфекции их пришлось перенести в онлайн-формат. Однако, по словам одного из продюсеров проекта Евгения Жукова, у томичей будет возможность задать свои вопросы авторам современного кино. Ссылки на онлайн-встречи будут размещены на сайте cast-pro.ru.





Расписание встреч:

26 августа в 20:00 – встреча с режиссером, сценаристом и продюсером Алексеем Нужным («Я худею», «Ольга»).

27 августа в 20:00 – встреча с режиссером и продюсером Андреем Джугковским («Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди»).

28 августа в 20:00 – встреча с режиссером, сценаристом Александром Хантом («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

29 августа в 20:00 – встреча с режиссером монтажа Аветом Оганесяном («Я худею», «Ольга», «Толя-робот»).

30 августа в 20:00 – встреча с режиссером Екатериной Краснер («Магия превыше всего»).